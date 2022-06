Marta Luisa de Noruega anuncia que se casa con su novio Durek Verrett

La Casa Real noruega está de enhorabuena. La princesa Marta Luisa, hija mayor de los reyes Harald y Sonia, ha anunciado este martes su compromiso con su novio desde hace tres años, el chamán Durek Verrett. Ha sido la monarquía nórdica la que ha confirmado la noticia, aunque no se indica cuándo se producirá la boda. La relación entre la Princesa y el gurú espiritual fue muy cuestionada desde sus inicios y ha estado en ocasiones envuelta en la polémica, pero ellos han apostado por un amor que ha pasado por todo tipo de vicisitudes.

Al poco de conocerse la noticia del compromiso matrimonial, los Reyes noruegos han enviado sus más sinceras felicitaciones a los novios y "les desean lo mejor", según el comunicado. Lo mismo ha hecho la familia de los príncipes herederos Haakon y Mette- Marit que les ha enviado "una calurosa felicitación con motivo de su compromiso y les desean lo mejor para su futuro".

Antes de estas felicitaciones por parte de la Familia Real, la feliz pareja ha enviado una declaración que ha recogido la prensa del país. "Es un gran placer anunciar que nosotros, la princesa Marta Luisa y Durek Verrett, también conocido como el chamán Durek, nos hemos comprometido". El mensaje venía acompañado de una imagen de los dos, en las que se aprecia el gran anillo que el novio ha regalado a su Princesa que destaca por una gran piedra verde cuadrada. En la imagen, que destila romanticismo por los cuatro costados, Marta Luisa aparece con un vestido estampado palabra de honor y mira con embeleso a su novio, con un original traje oscuro con bordados.

La pareja asegura que están felices y agradecidos de haberse encontrado y que tras su boda vivirán en diferentes continentes. "El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como seres humanos. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor nos hace ampliar nuestros horizontes, nos hace abrir los ojos y mirar más allá de lo que creíamos posible. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos", han dicho en su comunicado, según recoge el periódico VG.

Tras la noticia, surge la incógnita de cuándo y dónde tendrá lugar el feliz acontecimiento. "Tened paciencia con nosotros. Anunciaremos todo cuando sea el momento adecuado, pero hasta entonces seguiremos celebrando el amor. Maud, Leah y Emma están ansiosas por nosotros y en un momento emocionante para toda la familia. Sin embargo, os pedimos que comprendáis que las niñas puedan disfrutar de un verano en paz y tranquilidad", solicitan.

Vivirán en dos continentes diferentes

La princesa Marta Luisa se encuentra en la actualidad en Los Ángeles, tal y como ha informado su secretaria, Carina Scheele Carlsen, pero volverá pronto a su país natal. El domingo tiene previsto participar en una carrera de caballos junto con otros rostros conocidos en Bjerke, un distrito de Oslo. Aunque en algunos momentos se ha barajado con la posibilidad de que la hija de los Reyes se mudase a Estados Unidos con su marido, no parece que vaya a ser algo que ocurra de inmediato, así que seguirán viviendo separados.

Poco después de que la corte noruega mandase sus felicitaciones, el exultante novio compartió unas palabras y la imagen de la pedida. "¡Ella dijo que sí! No hay nada mejor que tener claro como hombre que la mujer que está frente a ti es la indicada. Estoy lleno de lágrimas de alegría por poder pasar el resto de mi vida con la mujer poderosa, angelical, sabia y con el corazón más puro (...) Juntos como una pareja espiritual conmovedora, usaremos nuestro poder para ayudar a las personas a crear un mundo basado en el amor y la aceptación", comenzó para finalizar con esta declaración de amor: "La princesa Marta Luisa es el amor de mi vida. Ella ve todos los aspectos de mí, y yo veo todo de ella. Soy un chico que ama a una chica que también me ama. Tengo la oportunidad de mostrar y demostrar a esta mujer divina cuánto la amo para el resto de mi vida. Nunca he sido tan feliz".

Después se han producido las primeras palabras de la princesa Marta Luisa tras conocerse las intenciones futuras de la pareja. "Estoy tan feliz de anunciar que estoy comprometida con el chamán Durek, que es el que hace que mi corazón de un vuelco, el que me ve y reconoce mi potencial más alto, el que me hace reír y con el que puedo ser vulnerable. El amor trasciende y nos hace crecer. Estoy muy feliz de seguir creciendo con este hermoso hombre. Gracias a todos mis amigos y familiares que se han mentenido firmes a nuestro lado", ha escrito.

El pasado febrero, en un directo que compartió con sus seguidores, el chamán ya anunció su intención de casarse con Marta Luisa y entonces se apuntaba que el esperado enlace podría ser a finales de año. Aunque los Reyes ya serían conocedores de sus intenciones, no ha sido hasta esta primavera cuando se ha confirmado sus planes de boda, que será el segundo enlace para la princesa que ya estuvo casada con el recordado Ari Behn, padre de sus tres hijas Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

La pareja cumplió el pasado mayo tres años de relación, que se ha ido afianzando a pesar de que en sus inicios siempre les rodeó la polémica y generó un gran revuelo en la opinión pública de Noruega. También tuvieron que hacer frente al duro episodio de la muerte del exmarido de la Princesa, algo que sin duda les unió aún más.

