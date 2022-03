Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek recuerdan el momento más duro que han vivido en su relación

Marta Luisa de Noruega y su pareja Durek Verrett, como dos grandes estrellas invitadas en un programa de televisión. La Princesa y el chamán ha sido protagonistas este fin de semana por su aparición en Tamron Hall Show, el programa conducido por la popular presentadora que da nombre a este espacio de entrevistas que puede verse a lo largo y ancho de Estados Unidos. Vestidos muy elegantes para la ocasión, la pareja hacía su entrada al plató de la mano y saludando al público con una gran sonrisa en el rostro. Una vez sentados en el sofá, respondían a la periodista sobre cuestiones relacionadas con su bonita historia de amor que hicieron oficial en 2019. La primogénita del rey Harald y la reina Sonia confesaba que la primera vez que se vieron "fue como encontrarme a un amigo de toda la vida", decía en relación a la confianza que le transmitió Durek nada más conocerse.

Ha recordado también el chamán los obstáculos que tuvieron que superar contra viento y marea para sacar su relación adelante, asegurando que "a mucha gente no le gustaba la idea de vernos juntos" por el hecho de "tener yo la piel oscura". Revelaba entonces una conversación que tuvieron ambos, en la que ella le dijo a él entre lágrimas que "como miembro de la realeza que soy, cualquiera que entre en mi vida va a tener que aguantar esto, así que podemos dejarlo si no quieres lidiar con ello". Sin embargo, Durek lo tenía claro desde el principio y no estaba dispuesto a dejar escapar a su chica. "Le dije que haría cualquier cosa por ella", haga frío, calor, llueva o nieve, porque "lo nuestro puede con todo y resistir cualquier cosa", contaba con gran emotividad y romanticismo. Marta Luisa y su novio parecían sentirse tan cómodos y a gusto durante la entrevista, que durante una pausa publicitaria se levantaron del asiento y se lanzaron a bailar juntos al ritmo de la música que sonaba de fondo.

"Ha sido un placer estar en el show de Tamron Hall con mi amado Durek, para mostrarnos tal y como somos", decía la Princesa a todos sus seguidores tras la agradable experiencia. El pasado jueves, Marta Luisa de Noruega tenía otro motivo de celebración, como era el cumpleaños del chamán que soplaba 47 velas (tres menos que ella). En este día, le dedicaba un hermoso mensaje donde le decía que "eres la luz y la estrella más brillante de mi vida. Siempre estás ahí en las buenas y en las malas. Me acompañas en lo más profundo y me animas en cada nueva aventura. Me encanta tu sabiduría y tus diferentes formas de ver el mundo. Adoro tu humor y tu creatividad, tu forma de cocinar y tu espiritualidad. Eres increíble y me inspiras cada día. Me haces reír y sentir muchas emociones. Tienes tiempo y espacio para mí y para las chicas", terminaba contando en referencia a sus tres hijas, Maud Angelica de 18 años, Leah Isadora de 16 y Emma Tallulah de 13,que la Princesa tuvo con el trágicamente fallecido Ari Behn.

