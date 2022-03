La hija mayor de Marta Luisa de Noruega recuerda a su padre Ari Behn en una fecha muy significativa

El pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Previnción del Suicidio, una fecha que la hija mayor del recordado Ari Behn no quiso pasar por alto y compartió con sus seguidores unas sentias y conmovedoras palabras. "Mi papá se suicidó hace un año y medio. Y mi corazón está con otras personas que luchan", comienza el relato Maud Angelica, la hija mayor de Marta Luisa de Noruega, que ha cumplido 18 años y desde que murió su padre lucha sin descanso por concienciar al mundo sobre la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio. "Deberíamos normalizar hablar más sobre los sentimientos y luchar con cosas difíciles y llorar. Es una fortaleza, no una debilidad, pedir ayuda. Porque todos pasamos por algo. Está bien estar lastimado, no es un fracaso o una carga! ¡Tus sentimientos son válidos, no importa cuán pequeños o grandes sean, y mereces el mundo, la felicidad y el amor!", señala la joven princesa, que fue premiada por su emotivo discurso durante el funeral de su padre, mientras comparte la foto del altar que tiene en su casa con las fotos, los dibujos y los recuerdos de su padre, después de que el 25 de diciembre de 2019 decidiera poner fin a su vida, dejando desolada a su familia, pero sobre todo a sus tres hijas adolescentes.

La joven ha querido expresar con sus palabras su dolor, pero también transmitir la esperanza a todas aquellas personas que sufren. " ¡No te sentirás así para siempre y las cosas pueden cambiar! ¡Las cosas pueden mejorar! ¡Hay ayuda disponible para ti! ¡Hay gente buena y solidaria, solo tienes que encontrarla! ¡Mi corazón está contigo y te deseo todo lo mejor! ¡SIEMPRE HAY ESPERANZA! ¡Habla con alguien y obtén la ayuda que necesitas! El suicidio nunca es una opción", continúa la hermana de los príncesas Leah Isadora y Emma Tallulah, las otras hijas del que fuera yerno de los reyes Harald y Sonia. Y por último, Maud publica la imagen de una grulla de origami, que simboliza la esperanza en una situación difícil "Así que espero que estas grullas puedan darte esperanza", concluye y comparte los telefonos de ayuda para previnir el suicidio.

La respuesta de su madre a estas sentidas palabras no se hizo esperar. "Realmente eres un diamante reluciente, como te dijo tu papá, Maud. Mi corazón está con todos los que están luchando y con todos los que han perdido a un ser querido por suicidio", señaló la princesa Marta Luisa junto a varios corazones. Unas palabras que respondió su hija con un "te quiero tanto" y "eres la mejor", junto a una hilera infinita de corazones.

Madre e hija están muy unidas . La propia princesa Marta Luisa presume de cada uno de sus logros, pero en especial del último proyecto emprendido por su primogénita. Maud acaba de escribir su primer libro sobre el dolor de perder a su padre, Ari Behn. "¿Es posible estar más orgulloso de ti que debutas como poeta e ilustradora en tu nuevo libro Threads of Tears, Maud? El 20 de octubre será el lanzamiento. ¡Oh, cuánto esperamos poder mostrar este hermoso y delicado libro lleno de esperanza al mundo! Has trabajado tan duro y Mucho. ¡¡Felicidades!!", le dice la hija de los reyes de Noruega. Una enhorabuena a las que se ha sumado el novio de Marta Luisa, Shaman Durek: "Estoy tan orgulloso de ti. Siempre me encanta cómo haces todo lo que te propones.. Eres mi corazón. Felicidades querida Maud", le dice a lo que Marta Luisa comenta: "Te amo, cariño".

