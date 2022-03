El motivo por el que la hija mayor de la princesa Marta Luisa ha sido elegida 'la mujer más valiente de Noruega'

El año que está a punto de acabar ha sido muy difícil para la Familia Real noruega. Al fallecimiento de Ari Behn, que se quitó la vida el día de Navidad de 2019, le ha seguido la pandemia y los achaques de salud del rey Harald, que le han llevado a tener varios ingresos hospitalarios y una operación de corazón, de la que ha sido recientemente operado con éxito. Sin embargo, no todo ha sido malo para la princesa Marta Luisa de Noruega que ha visto como su relación sentimental con Durek Verret está cada día más consolidada y cómo las tres hijas que tuvo con el malogrado escritor y artista se van convirtiendo en unas adolescentes de las que está de lo más orgullosa. A pesar del trauma de haber perdido a su padre, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah han demostrado una gran entereza y madurez en estos meses. Precisamente, la mayor de las tres ha sido reconocida por su coraje con el Premio a la mujer más valiente del año 2020, que concede una revista noruega.

Maud Angelica fue distinguida por su “sincero e importante discurso sobre salud mental y prevención del suicidio durante el funeral de su padre", Ari Behn, que tuvo lugar a primeros de año en la catedral de Oslo. La ceremonia de entrega del galardón se celebró en un hotel de Gelio, una localidad del municipio noruego de Hol este domingo. En el acto estuvo acompañada por su madre y por la pareja de esta, Durek Verret. La Princesa, que compartió varias imágenes de la gala, dijo que “estoy muy orgullosa de ser tu madre. Estoy muy orgullosa de ser testigo de que incluso en los momentos más oscuros del funeral de tu padre, te acordaste de dar amor y consuelo a los demás. De hecho salvó vidas ese día y continúa impulsando un mundo más amoroso abierto al debate sobre la salud mental y los problemas para normalizar estas situaciones. Necesitamos escuchar más a los jóvenes. Tienes la clave para salvar el mundo así que continúa. Y esto es para todos los chicos de hoy en día: Haced que se oigan vuestras voces: ¡Os necesitamos!”, dijo una emocionada Marta Luisa.

La homenajeada también compartió con sus seguidores sus impresiones y sentimientos en una velada que fue de lo más intensa y un día después hablaba así sobre la experiencia. “Ayer gané el premio a la Mujer más Valiente del año en Noruega. Lo gané porque pronuncié un discurso público en el funeral de mi padre en enero con el que me despedí de él y le honré, pero también hablé sobre las enfermedades mentales y pedí a la gente que tiene dificultades que busque ayuda. Desde que mi padre se suicidó he tenido una perspectiva distinta y como soy parte de la Familia Real quería aprovechar esta oportunidad y posición para algo bueno y también sacar algo bueno al dolor que mi familia y yo pasamos y así poder ayudar a otras personas ¡Ojalá alguien hubiera podido evitar lo que mi familia y yo tuvimos que experimentar! Realmente no puedo describir o expresar cuánto significa esto para mí y cuánto aprecio los elogios, el amor y el apoyo! Estoy muy agradecida de haber podido lograr algo y ayudar a la gente. Estoy asombrada y sin palabras. Gracias a todos”, es el mensaje de la nieta de los reyes Harald y Sonia.

El jurado del premio ha destacado de Maud Angelica que además de “expresar su dolor con palabras también quiso transmitir esperanza y tocó a toda una nación cuando en el funeral de su padre abordó la importancia de la prevención del suicidio. Su valiente decisión de mirar hacia afuera en el peor día de su día ha salvado vidas”. Para el editor jefe de la revista Tara y presidente del tribunal, Torunn Pettersen, Maud Angelica “nos conmovió con su discurso, pero con el paso del tiempo, hemos entendido mejor los grandes efectos positivos que sus palabras han tenido para las personas que luchan con los trastornos mentales. Que una chica de 17 años esté ayudando a salvar vidas con su intervención es impresionante. Fue capaz de ver que otros estaban sufriendo cuando ella estaba hundida por su propio dolor lo que demuestra que no solo es valiente, sino que también tiene un gran corazón”, explicó Pettersen. El premio tiene una dotación económica de casi 2.300 euros que la hija de la princesa Marta Luisa ha donado a la Asociación Nacional de Supervivientes del Suicidio.

No es la primera vez que Maud Angelica es premiada por su participación en el funeral de su padre. A las pocas semanas de su discurso, el Foro Nacional de Psiquiatría decidió galardonarla por hablar si tapujos de los trastornos mentales y del suicidio. La adolescente, con gran entereza aseguró en la despedida de Ari Behn que: “Papá debía estar tan cansado que sintió que no tenía otra manera de salir de este mundo, pero siempre hay una salida (…) Solo quiero decir a todos los que han pasado por una enfermedad mental que siempre hay una salida, aunque no se vea. Hay personas que pueden ayudar. Todos merecen amor y alegría. Nunca es una debilidad pedir ayuda sino una fortaleza. Hay tanta gente por ahí que está infinitamente feliz porque estés en su vida. Nunca pienses que es mejor irte”, aseguró entonces.

