Durek Verrett asegura que ha pedido la mano de Marta Luisa de Noruega a los reyes Harald y Sonia

Marta Luisa de Noruega lleva más de dos años de feliz relación con el chamán, Durek Verret, con quien comenzó una bonita historia de amor en la primavera de 2019. Un noviazgo que se afianza día a día y que ahora ha dado un paso más. Durek ha revelado que le pidió al rey Harald de Noruega la mano de su única hija, eso sí, ha recalcado que aún "no tienen prisa" por casarse, ha explicado a la revista Billed-Bladet. El guía espiritual ha hecho estas declaraciones molesto ante los rumores que afirman que la pareja pasará por el altar este año, queriendo aclarar la situación, "Ni siquiera le he propuesto matrimonio todavía. Así que no sé por qué la gente dice eso. Es extraño", ha afirmado.

Durek Verret ha explicado que aún no se han casado porque "hace las cosas de manera respetuosa" y ha agregado que es "muy anticuado en la forma en que hago las cosas. Por lo tanto, me senté con el rey Harald y la reina Sonia y les pedí la mano de su hija en matrimonio. Si me hubieran dicho que no, no habría seguido adelante", se ha sincerado. El chamán no comprende por qué la gente piensa que están listos para pasar en este momento por el altar. "No sé por qué dicen eso, porque me llevará mucho más tiempo estar listo para formar un matrimonio. No quiero apresurar una boda", ha explicado. Ha reconocido además que "es una ceremonia sagrada para mí y ocurre igual con el momento en que se lo propongo, debe ser perfecto. Así soy yo", ha dicho convencido el novio de Marta Luisa de Noruega, quien actualmente vive en Los Ángeles.

El chamán ha declarado ser "un hombre tradicional" y ha confesado que cuando "Marta y yo empezamos a vernos, pensé que debíamos empezar solo por charlar durante seis meses, sin intimidad, para conocerla a ella y a sus hijos antes de lanzarnos a tener una relación". Hubo una razón de peso para que comenzaran su relación de esta manera. La pareja de la princesa Marta Luisa quería estar seguro de que "esta era una relación para toda la vida y que no me metería en su vida y luego la dejaría y lastimaría a ella y a los niñas", ha desvelado. Y ha proseguido explicando que "vengo de un entorno muy anticuado. Mi padre se crió en la década de 1920 y me he llevado muchos de sus valores conmigo, así que cuando le proponga matrimonio, quiero prepararlo de la misma manera que la boda", con la calma necesaria para que todo sea perfecto.

Durek se ha definido como "un caballero" y le gusta hacer cosas como invitarla a salir y comprarle vestidos cuando la hija de Harlad y Sonia de Noruega le visita. "Tiene un armario lleno de vestidos porque sé su talla. Y le compro joyas, le canto canciones country de amor, le escribo poemas, le compro hermosas plantas y lleno la casa de flores cuando ella está aquí. Soy muy anticuado y nunca apresuraría nada", ha contado el chamán al que siguen personalidades como Gwyneth Paltrow , Nina Dobrev y James Van Der Beek.

Marta Luisa de Noruega planea mudarse con sus hijas Maud Angelica, de 18 años, Leah Isadora, de 16 años, y Emma Tallulah, de 13 años, a Estados Unidos para empezar una nueva vida con su pareja, ahora que las restricciones por el coronavirus parece que se han relajado, aunque sin boda a la vista por el momento. La Princesa seguiría manteniendo su casa el país nórdico para poder ir de vez en cuando. “Debemos tener un hogar en Noruega. Todavía estaremos mucho por aquí. No podemos dejar la hermosa Noruega por completo”, manifestó en declaraciones a VG.