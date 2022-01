La vida de Marta Luisa de Noruega y sus hijas al cumplirse dos años del fallecimiento de Ari Behn

Este 25 de diciembre se cumplen dos años del fallecimiento de Ari Behn, una ausencia que ha hecho que la Navidad ya nunca sea igual para la familia que formó al lado de Marta Luisa de Noruega, madre de sus tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah. Desde que el escritor decidió quitarse la vida, tanto la Princesa como el resto de sus seres queridos se han volcado en las tres jóvenes para ayudarles a afrontar esta inesperada pérdida así como a recomponerse para aprender a vivir sin su padre, al que siguen teniendo muy presente. En cada paso que dan, en los logros que consiguen y en las metas que se marcan para seguir mejorando y creciendo les acompaña el recuerdo de su progenitor, al que consideraban su héroe. A pesar del duelo que atraviesan y de que este episodio las ha marcado para siempre, las nietas de los reyes Harald y Sonia han mostrado un gran valor y entereza manteniéndose firmes en sus propósitos, con los que se perfilan ya sus diferentes caminos profesionales.

Maud Angelica y su apuesta por cuidar de la salud mental

La primogénita de la princesa Marta Luisa y Ari Benh nació el 29 de abril de 2003. En el funeral de su padre, celebrado en la catedral de Oslo, Maud Angelica sorprendió con un emotivo discurso en el que alentó a las personas con problemas a buscar ayuda y en el que aseguró que el suicidio no es culpa de nadie: “Papá debía estar tan cansado que sintió que no tenía otra manera de salir de este mundo”. También instó a pensar que “siempre hay una salida”. Aquellas palabras calaron hondo y desde entonces se ha volcado en dar la visibilidad necesaria a la salud mental. Su labor ha sido reconocida con diferentes galardones como el Premio de Psiquiatría de Emergencia 2020 o el nombramiento como la mujer más valiente de Noruega por parte de la revista Tara. Este último premio incluye una dotación económica que ha destinado a la Asociación Nacional de Supervivientes del Suicidio. La nieta mayor de los reyes Sonia y Harald ha explicado también que ella misma ha pedido ayuda psicológica y ha participado en terapias de grupo para afrontar la pérdida de Ari Behn, de la que ha hablado en el libro Threads of Tears. Además, sigue adelante con la pasión por la pintura que heredó de su padre, quien vendía sus cuadros en su web y en la Galleri Graff. A través de sus redes, Maud comparte sus creaciones así como el proceso que hay desde que esboza un boceto hasta que termina su obra.

Leah Isadora Behn, la influencer de belleza

La segunda hija del exmatrimonio, nacida el 8 de abril de 2005, es un referente en redes sociales. La nieta de los Reyes de Noruega se ha hecho un importante hueco en la esfera digital gracias a sus impresionantes maquillajes. Fue con trece años cuando dio sus primeros pasos con videos en los que aparecía maquillándose o pintando a sus amigas. Estos tutoriales comenzaron a sumar cada vez más adeptos y Leah Isadora sumó a su contenido también estilismos que van desde ideas para el día a día al look perfecto para ocasiones especiales o fiestas temáticas. Su labor le ha valido el premio a la influencer del año en el sector de la belleza en los Vixen Awards. En la sala de conciertos Gamle Logen, en Oslo, brilló como una auténtica estrella al recoger este galardón en compañía de su madre. La princesa Marta Luisa reconocía orgullosa que su hija mediana ya apuntaba maneras con solo dos años y destacó la gran dedicación que la joven pone en lo que hace.

Emma Tallulah Behn, una amazona en la realeza noruega

La benjamina de la familia despunta en el terreno deportivo. Nacida el 29 de septiembre de 2008, es una apasionada de la hípica y su nombre ya suena con fuerza en el ámbito ecuestre. A lo largo de los últimos meses Emma Tallulah ha formado parte de importantes citas como los Campeonatos de Europa en los que ha representado a su país o la Competición Nacional Noruega de hípica, donde logró un bronce en salto de obstáculo junto a su caballo Fetoucha. Más recientemente, en el Salón Hípico de Oslo logró el primer puesto. La sobrina de Haakon de Noruega ha heredado este hobby por su madre, quien está muy contenta por la buena trayectoria de su hija: "Felicidades, cariño, estoy muy orgullosa de cómo habéis crecido juntos este año". La princesa Marta Luisa es también una excelente amazona y en la década de los 90 también competía. Dejó de lado esta faceta para centrarse en su familia y en 2017 volvió a montar, pero sufrió una caída.

La historia de amor de Marta Luisa y Ari Behn

La hermana del príncipe heredero de Noruega y Ari Behn se convirtieron en marido y mujer en mayo de 2002 en una romántica boda celebrada en la catedral de Nidaros. La vida del escritor cambió de manera radical al convertirse en miembro de la realeza, una condición a la que nunca se acostumbró ya que, según él mismo explicaba, opacaba su trayectoria profesional. Diez años después de contraer matrimonio se mudaron a Londres y, tras varios escándalos, en verano de 2016 anunciaban el fin de su historia de amor. La relación entre la Princesa y su exmarido siempre fue cercana a pesar de su separación e incluso hacían planes con sus hijas a los que invitaban también a sus respectivas parejas. No en vano, el propio Ari quien tenía buena sintonía con su exmarido. La relación entre la Princesa y su exmarido siempre fue cercana a pesar de su separación e incluso hacían planes con sus hijas para los que contaban también con sus respectivas parejas. Cabe recordar que mientras que el autor rehízo su vida con la socióloga y abogada Ebba Rysst, la Princesa ha encontrado la felicidad y la paz al lado del chamán Durek Verrett.

