La novia de Marius Borg habla por primera vez de la enfermedad mental que padece y de su relación con Haakon y Mette-Marit de Noruega

Rubia,de ojos claros y medidas de infarto. Así es Juliane Snekkestad, la novia de Marius Borg, el hijo que Mette- Marit de Noruega tuvo de soltera. A sus 26 años trabaja como actriz y modelo y a pesar de llevar desde 2018 con el hijo de la Princesa poco se sabe de esta belleza nórdica. Por eso, ha concedido una entrevista a la revista noruega A Magsinet donde ha confesado el trastorno mental, hasta ahora desconocido, que padece desde que era un niña y cómo es su relación con sus suegros. La intérprete, que ha aparecido en la serie de Netflix Home of Christmas y en la película Maléfica 2, protagonizada por Angelina Jolie, se ha abierto en canal para confesar que “soy bipolar”, una revelación con la que espera poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que ella.

VER GALERÍA

“Soy bipolar. Me lo diagnosticaron cuando era niña, por lo que he vivido con mi enfermedad durante muchos años. Recibí ayuda temprana (psiquiatría infantil) y ahora estoy en terapia que compatibilizo con medicamentos”, ha contado en la publicación. Su sinceridad va más allá y cuenta cómo es lidiar con esta enfermedad. “Puedo ser completamente normal, pero de repente estoy en el fango. No tiene por qué haber ninguna razón o causa, pero la depresión viene a doblarme. Entonces es cuando estoy más abajo que arriba. A algunos pacientes les afecta con más virulencia que a mí. El trastorno bipolar es una enfermedad maldita”, ha continuado. En esta valiente conversación, Juliane relata que el estrés puede ser uno de los desencadenantes de la enfermedad y como en ocasiones la ha incapacitado para ejercer su trabajo como modelo. “Es difícil planificar porque nunca sé muy bien como voy a estar. Sin embargo, he aprendido algunas técnicas cuando la cosa se pone difícil. Es entonces cuando se lo cuento a mis agentes, son muy comprensivos”, afirma con franqueza.

- Así ha sido la discreta presentación de la novia de Marius 'de Noruega' a la Familia Real

- ¿Está Marius Borg, hijo de Mette Marit de Noruega, enamorado de esta espectacular modelo?

La bipolaridad se manifiesta con periodos de euforia y periodos de depresión y entre estos episodios puede haber espacios de tiempo prolongados sin dolencias. Se estima que alrededor de unl 2% de la población lo padece. Puede manifestarse en la niñez pero es más común en la adolescencia y en adultos jóvenes.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Jualiane habla de salud mental. En 2020 compartió con Dagbladet Magasinet que también ha luchado durante años contra la ansiedad. “En el colegio fui bastante popular, pero nunca sentí que encajara completamente. Especialmente entre las chicas. Pensé que era aterrador y luché mucho contra la ansiedad. A menudo llamaba a mi madre completamente desecha desde el baño del colegio y le pedía que me recogiera”.

En esta charla, la actriz también ha hablado de los príncipes Haakon y Mette- Marit y ha dicho que “son los mejores suegros del mundo”, dando muestras de la buena relación que tiene con la Familia Real noruega. De hecho, en la felicitación navideña del año pasado, la modelo apareció por primera vez junto a los Príncipes y sus hijos: los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Juliane y Marius se conocieron en Los Ángeles en 2016. “Estaba en la ciudad para una sesión de fotos, de hecho, la que acabó en las páginas de Playboy, y lo vi por primera vez a través de un amigo en común”. Comenzaron su relación dos años después.