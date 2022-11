Marta Luisa de Noruega felicita a Durek Verrett por su cumpleaños recordando cómo ha sido su vida desde que se conocieron

Una importante celebración ha llegado a la vida de Marta Luisa de Noruega tras renunciar a sus obligaciones reales. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia está ilusionada por pasar un cumpleaños más al lado de Durek Verrett, quien se ha convertido en su gran apoyo en estos años marcados por los cambios. La Princesa está feliz de haber encontrado al compañero de viaje perfecto, de haber superado juntos todos los obstáculos que han encontrado y de seguir dando importantes pasos, siempre de la mano. Así lo ha transmitido a través de su mensaje de felicitación que ha escrito para el chamán estadounidense con el que se comprometió en junio.

VER GALERÍA

-¿Cómo se ha ido Marta Luisa de Noruega de la Familia Real y cómo se fueron otros 'royals'?

-La participación de Maud Angelica en 'Mask singer' que coincide con la renuncia de su madre a sus funciones oficiales

"Feliz cumpleaños, mi increíble prometido. Nuestra vida ha sido una verdadera aventura desde que nos conocimos. Sigamos juntos nuestro camino, creciendo, expandiéndonos, atreviéndonos más. Me inspiras cada día a ser la mejor versión de mí misma. Te amo con todo mi corazón y mi alma. Con ganas de muchos más viajes alrededor del sol contigo, abrazando el amor", ha dicho la hermana del heredero al trono escandinavo junto a una imagen en la que aparece con un elegante look negro en compañía de Durek Verrett, con el que sale desde la primavera de 2019.

VER GALERÍA

La reacción del homenajeado no se ha hecho esperar. El guía espiritual ha confesado lo feliz que Marta Luisa le hace sentirse y considera que el mejor regalo del mundo es poder estar a su lado día a día. Además, ha demostrado que tiene una buena relación con el círculo íntimo de su prometida al asegurar lo importante que es para él "estar con las niñas y pasar tiempo en familia". Es habitual ver a Durek Verrett apoyando las iniciativas de Leah Isadora, Maud Angelica y Emma Tallulah, las hijas que la Princesa tuvo junto al recordado Ari Behn.

-Durek Verrett toma la palabra tras la decisión de su prometida, Marta Luisa de Noruega

Los Reyes se pronuncian sobre el prometido de su hija

Los Reyes de Noruega comparecieron ante la prensa nada más hacerse público que Marta Luisa renunciaba a sus deberes oficiales. El monarca y su esposa explicaron que la decisión se había producido tras un consenso de aproximadamente dos meses e hicieron referencia al escollo que se encontraron al hacer comprender a Durek Verrett que no podían usar sus conexiones con la Familia Real con fines comerciales. "Probablemente pensó que podía hacer cualquier cosa sin que eso nos afectara. Está claro que los estadounidenses no tienen idea de lo que es una monarquía, así que es de extrañar que no lo entendiera", confesaba.

VER GALERÍA

En cuanto al terreno más personal, la reina Sonia definió a su futuro yerno como "muy agradable y divertido". El Rey se mostró contento de que la princesa Marta Luisa haya encontrado la felicidad y asegura que Durek "es un gran tipo" que tiene mucho "sentido del humor" y con el que se ríen mucho incluso en este procedimiento que no ha salido fácil para la Casa Real. El chamán ya ha formado parte de importantes actos para los Glücksburg como la cumbre de royals que supuso la fiesta del 18 cumpleaños de Ingrid de Noruega, segunda en la línea de sucesión al trono.