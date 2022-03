Durek Verret, de nuevo en el centro de la polémica por la publicación de su último libro

Prácticamente desde que se hizo pública su relación con Marta Luisa de Noruega, el nombre de Durek Verret ha ido asociado a la polémica. Primero a cuenta del trabajo conjunto que realizaba la pareja -conferencias utilizando con fines comerciales el título de princesa, y que le supuso numerosas críticas-, después como consecuencia de la honorabilidad y la ocupación del chamán -ya que aseguraba que era capaz de curar a los enfermos-, y por si eso fuera poco, la hermana de Haakon de Noruega y Durek también llegaron a mostrar su descontento por unas declaraciones que hicieron durante una entrevista y que según ellos fueron sesgadas.

La polémica más reciente ha venido de la mano del último libro de autoayuda que ha escrito el chamán estadounidense, Spirit Hacking. La editorial encargada de sacarlo al marcado, Cappelen Damn, decidía esta misma semana cancelar el lanzamiento en Noruega por motivos éticos, dado que en uno de los capítulos Durek Verret hablaba de que la ausencia de felicidad era una de las causas directas del cáncer, una afirmación controvertida que ha provocado que se haya paralizado el lanzamiento de la obra -que ya se vende en varios países como Estados Unidos-. Según la editorial, antes de sacarlo al mercado, el texto debe ser objeto de una "lectura más amplia y de una revisión crítica".

El novio de Marta Luisa no se ha tomado demasiado bien la decisión de la compañía y asegura que en ningún momento se le informó de ella. Poco después de enterarse de la noticia, hizo público un vídeo en el que dejó claro que, en su opinión, el editor "eligió el miedo antes que el amor" y eso es "lamentable".

"He viajado a tantos países que pensé que Noruega estaba más desarrollada que todo esto. Hay un grupo de personas que tiene miedo de escuchar opiniones a las que no están acostumbradas. Es muy triste que la gente haya revisado el libro y haya optado por centrarse en un solo capítulo en el que hablo sobre el cáncer en lugar de verlo en su totalidad. La censura es tan medieval... He aprendido a no perder el tiempo con personas que han decidido de antemano que tienen razón", ha manifestado, antes de acusar a los medios noruegos de ser unos "matones". "No podemos negar todos los años que he ayudado a personas con cáncer, lo que he visto y experimentado, no todo en el cuerpo se trata de genética", concluía.

La polémica, por tanto, está servida. Y la prensa del país no ha tardado en querer recabar la opinión de la Familia Real noruega. Por ello, este jueves el propio Haakon de Noruega era interrogado, a su llegada a una conferencia sobre medio ambiente que tenía prevista. El príncipe heredero, por su parte, no ha querido entrar a valorar la decisión de la editorial, aunque sí ha manifestado su parecer acerca de la obra. "Si se publica o no depende del editor. Y está claro que ha hecho sus análisis y sus evaluaciones. Mi punto de partida es que tenemos un enfoque bastante diferente a lo que se plantea, más centrado en la investigación y el sistema de salud noruego", ha señalado, sin querer ahondar en la polémica.