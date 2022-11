La hija de Harald ha renunciado a sus deberes oficiales Durek Verrett toma la palabra tras la decisión de su prometida, Marta Luisa de Noruega 'Si su vida se ha vuelto difícil debido a algunas cosas que he hecho, no fue nunca mi intención', ha dicho el chamán

Marta Luisa de Noruega ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. La hija del rey Harald ha decidido dejar de trabajar para la familia real para poder centrarse en sus negocios junto a su prometido Durek Verrett. Conservará, eso sí, el título de Princesa. Desde que comenzara su relación con el chamán estadounidense las críticas por las numerosas actividades comerciales que llevaba a cabo junto a su pareja al margen de la casa real eran constantes. Con ánimo de zanjar todas las polémicas, Marta Luisa no solo ha emitido un comunicado sino que ha explicado su decisión en un vídeo en el que también ha intervenido Durek, consciente de que su controvertida figura ha sido también objeto de debate en Noruega. No te pierdas las palabras del chamán que asegura: 'Si su vida se ha vuelto difícil debido a algunas cosas que he hecho, no fue nunca mi intención'.

