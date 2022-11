Analizamos todas las claves del comunicado de Marta Luisa de Noruega

Marta Luisa de Noruega ya ha despejado su futuro tras un tiempo de especulaciones sobre qué papel desempeñaría dentro de la Familia Real. Unas inquietudes que comenzaron tras empezar a salir con el chamán Durek Verrett y usar el título de Princesa para sus propios intereses. La Princesa deja de trabajar para la Familia Real y mantiene su dignidad por expreso deseo de su padre, el rey Harald, pero hay otros puntos del comunicado que pasamos a analizar uno a uno.

Deja sus patrocinios reales

Para evitar una confusión entre sus actividades privadas y la Casa Real, Marta Luisa de Noruega ya no desempeñará funciones oficiales para la Casa Real. En consecuencia ya ha comunicado a las organizaciones de las que es patrona que renuncia al cargo para hacer más clara la distinción entre sus negocios y su lugar en la Familia Real. Estas organizaciones serán representadas por otros miembros de la monarquía. En la comunicación oficial “el Rey y la Reina desean agradecer a la princesa Marta Luisa los importantes esfuerzos que la Princesa ha realizado a través de su trabajo oficial durante décadas. Ha llevado a cabo su trabajo con esmero, calidez y gran compromiso”.

Conserva su título de Princesa

A pesar de que ya no es un miembro activo con labores de representación de la Corona, Marta Luisa seguirá conservando su título de Princesa por expreso deseo de su padre y seguirá siendo presidenta de la junta directiva de la Fundación Princesa Marta Luisa, que se estableció el 15 de septiembre de 1972 (un año después de su nacimiento) y cuyo objetivo es ayudar a niños con discapacidad.

Su inminente boda

Otra de las claves que se extrae del comunicado, es que la boda de la Princesa y su novio, el chamán Durek Verrett será inminente. El pasado junio la pareja anunció su compromiso matrimonial con unas imágenes de lo más románticas tras tres años de una relación que siempre estuvo rodeada de polémica. Ahora que la Princesa está desvinculada de la Familia Real nada le impide fijar la fecha de la boda con total libertad que a todas luces parece que será muy pronto. Además, Palacio ya ha establecido que tras la boda, Durek formará parte de la Familia Real, pero siguiendo la tradición de otros consortes, como Ari Behn, primer marido de la Princesa, no tendrá ningún título ni representará a la Corona.

La Casa Real, encantada con el compromiso matrimonial

El anuncio de compromiso de Marta Luisa y Durek se vivió en la Familia Real con alegría y quieren que el futuro yerno del rey Harald se sienta bienvenido en la institución. “Sin embargo, la situación en la que hemos estado recientemente como familia ha resaltado problemas que son complejos y tienen muchos aspectos diferentes que buscamos tener en cuenta”. Esta relación ha llevado a la monarquía a tener que poner “unos límites de lo que se puede decir y hacer representando a la Casa Real”. Donde sí se verá al futuro matrimonio con miembros de la Familia Real será en eventos familiares importantes, como los cumpleaños, o en algunos actos deportivos destacables en los que es tradición que los Reyes, sus hijos y nietos estén presentes.

Los negocios de Durek y Marta Luisa, fuera de la monarquía

Al igual que el príncipe Harry y Meghan Markle, Marta Luisa de Noruega y su prometido tienen sus propias actividades empresariales que les permiten ser financieramente independientes. De ahí la necesidad de esclarecer sus funciones dentro de la institución. La pareja fue muy criticada en los inicios de su noviazgo por usar la posición de la Princesa con fines meramente comerciales.

No podrá usar el título de Princesa con fines empresariales

A partir de ahora, la Princesa y su prometido no podrán usar el status de ella ni referirse a miembros de la Casa Real en sus redes sociales, en producciones de medios o en relación con otra actividad comercial. Tampoco podrán usar imágenes de los Reyes o los príncipes en entrevistas cuyo principal fin sea promocionar sus propios intereses. Con esto se pretender “crear calma alrededor del Palacio Real y al mismo tiempo dar mayor libertad a la Princesa y Durek Verrett en sus trabajos y su vida en general”. De hecho, la Princesa ya tiene dos perfiles sociales diferentes. Uno cuando habla como Princesa y otro para dar mensajes sobre sus otras tareas. “Entiendo que mucha gente se preocupa por lo que hago y digo. Mi título me impone una responsabilidad. Por lo tanto, es importante para mí, también en mis actividades comerciales, distinguirme como persona privada y como miembro de la Familia Real. A veces tropiezo y estoy feliz de recibir consejos de apoyo en el camino”, ha dicho en su comunicado.

Palacio critica el racismo que ha sufrido Durek

Desde que Durek Verrett se dio a conocer como novio de la princesa Marta Luisa, la pareja ha denunciado haber sufrido ataques racistas. Incluso el gurú espiritual achacó que gran parte de las críticas que han recibido y “tienen ese odio que nos envían hasta amenazas de muerte es porque no quieren ver a un hombre negro en la Familia Real porque nunca ha habido uno en la historia de las Casas Reales euopeas y eso es algo enorme”, manifestó el pasado junio al poco de anunciar su compromiso. Una situación que recuerda a la que vivieron los duques de Sussex solo que ellos denunciaron que el racismo lo había sufrido por parte de miembros de la Familia Real. A este respecto, la Casa Real que dirige Harald de Noruega ha manifestado que: “Nos distanciamos mucho de las actitudes racistas a las que se ha expuesto Durek Verrett, especialmente en las redes sociales. Es una fortaleza que el Palacio Real refleje la diversidad étnica que se encuentra en Noruega. Puede ser difícil entender cómo se puede experimentan el racismo directo o indirecto, consciente o inconsciente, para aquellos de nosotros que no lo hemos experimentado. Desafortunadamente, hoy en día muchas personas en Noruega sufren discriminación y racismo. Debemos trabajar juntos para poner fin a esto (...) Queremos seguir trabajando por una sociedad más tolerante en la que no saquemos conclusiones apresuradas sobre los demás, sino que tratemos sinceramente de conocernos”.

Su opinión sobre la medicina, la ciencia y las terapias alternativas

Otro de los puntos que levantó ampollas en la sociedad noruega fueron las afirmaciones que Durek Verrett hizo sobre algunas enfermedades. Además de chamán y escritor se declara como un terapeuta alternativo y un experto, junto a la Princesa, en temas de autoayuda. En uno de los capítulos de su libro Spirit Hacking hablaba de que la ausencia de felicidad era una de las causas directas del cáncer, una afirmación controvertida que provocó que el lanzamiento de la obra se parara. De hecho en Noruega se canceló por motivos éticos. Sobre este respecto, la pareja ahora ha querido matizar su punto de vista sobre la medicina y la ciencia.

Al igual que los miembros de la Casa Real, “la princesa Marta Luisa y Durek Verrett confían y utilizan la medicina y el sistema de salud noruego”, pero sobre la medicina alternativa y la tradicional basada en la evidencia científica, la Princesa ha asegurado que: "Estoy agradecida de que en Noruega tengamos un buen sistema de salud. Estoy impresionada por todas las personas capacitadas que hay en hospitales y centros de salud así como instituciones educativas de todo el país. Al mismo tiempo, creo que una buena vida y una buena salud física y mental también son cosas que pueden no ser tan fáciles de concluir en un informe (...) Creo que los métodos alternativos pueden ser un complemento importante de la medicina tradicional para muchos. Una mano cálida, una aguja, un cristal, la naturopatía, el yoga, la meditación o una conversación creo que pueden ayudar a mejorar la vida de muchas personas. No como un sustituto, sino además del tratamiento proporcionado por el sistema de salud".