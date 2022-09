La princesa Marta Luisa y Durek Verret se confiesan: su verdadera relación con los Reyes y su opinión sobre las últimas críticas

"Es un choque de culturas" aseguraba hace solo unos días el rey Harald de Noruega en referencia a las prácticas de su futuro yerno Durek Verret que no dejan de acaparar titulares en la prensa. Reconocía el Monarca que todavía están en proceso de conocerse y entenderse. "Nos estamos conociendo cada vez mejor, hablaremos con él como lo hacemos en familia". Unas palabras a las que han respondido ahora la princesa Marta Luisa y su prometido en televisión. En el canal TV 2, Durek aseguró que tiene una buena relación con su suegro, del que destaca importantes cualidades. "Es sabio, tiene mucho conocimiento, es amable y simpático y entiende las cosas. Hablamos de todo. Él me escucha y yo le escucho" explicó.

Su relación ha estado desde el principio en el punto de mira y ellos mismos lamentan haber sido víctimas de comentarios racistas y numerosas críticas, sin embargo Marta Luisa nunca tuvo miedo de confiar a sus padres que estaba de nuevo enamorada. "Creo que son muy felices cuando yo estoy feliz. Han sido muy generosos y abiertos, aceptaron nuestra relación" apuntó la princesa. No han podido hablar con los reyes Harald y Sonia después de que este expresara su opinión acerca de las últimas polémicas en la que se ha visto envuelto el chamán (la venta de medallas que asegura que curan el coronavirus y el uso de su posición junto a la princesa para promocionar sus prácticas), pero Marta Luisa explica que cuando su padre dice que tienen que hablar no tiene por qué ser una conversación desagradable.

"Cuando mi padre dice que debemos hablar de esto, no quiere decir que deba ser estricto, sino que debe haber una discusión. Así es como lo hacemos en nuestra familia" asegura. "Confío en lo que dice y sé que hablaremos" apunta Verrett. Reitera Marta Luisa que existen diferencias culturales, mientras que Durek niega que esté aprovechando su nueva posición para hacer negocio. "No vendo productos con el nombre de ella" cuenta, añadiendo que en Estados Unidos es importante contar quién es uno y cuál es la posición que ocupa para que la gente confíe. A la pregunta de si es más fácil para él vender sus productos desde que está con la princesa Marta Luisa, Durek responde: "Ya tenía un éxito tremendo antes. Cuando llegó a mi vida, lo que más nos disgustó fue que la gente hablara de nosotros como la princesa y el chamán".

'Los pioneros fueron llamados locos' asegura Verrett

El rey Harald alabó el sistema de salud noruego y dijo que Durek también se había beneficiado de él, después de que el chamán asegurara que se había curado de su reciente infección de coronavirus gracias a una medalla. "Creo que se piensa que es una locura porque no se conoce la espiritualidad. Si todo lo que conociera fuera el mundo de la medicina y escuchara a alguien decir esto, también opinaría: 'Oh, Dios mío, están locos" dijo Verret. Y añadió: "Creo que es una locura no tratar de entenderlo mejor. Los pioneros fueron llamados locos porque nadie entendía lo que estaba pasando".

La princesa Marta Luisa y Durek Verret han luchado por su amor contra viento y marea a lo largo de tres años, enfrentando críticas y comentarios que en numerosas ocasiones se han referido a la raza del chamán. La pareja anunció el pasado junio su compromiso matrimonial, el triunfo del amor en toda regla al margen de la opinión pública. El gurú espiritual ha debutado ya en un evento de cierta relevancia institucional junto a la realeza europea (la cena de gala con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra), estrenando así un nuevo papel en el seno de la Familia Real noruega. Sin embargo, las críticas siguen sin acallarse.