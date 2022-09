Harald de Noruega opina por primera vez sobre las polémicas protagonizadas por su futuro yerno, Durek Verret

La princesa Marta Luisa y Durek Verret han luchado por su amor contra viento y marea a lo largo de tres años, enfrentando críticas y comentarios (muchos de ellos en alusión a la raza del chamán). La pareja anunció el pasado junio su compromiso matrimonial, el triunfo del amor en toda regla al margen de la opinión de la sociedad. El gurú espiritual ha debutado ya en un evento de cierta relevancia institucional junto a la realeza europea (la cena de gala con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra), estrenando así un nuevo papel en el seno de la Familia Real noruega. Pero ¿qué opina el rey Harald sobre su futuro yerno?

Marta Luisa de Noruega denuncia racismo ¿Están viviendo la Princesa y su prometido la misma situación que Harry y Meghan?

Marta Luisa de Noruega denuncia amenazas de muerte tras su compromiso con el chamán Durek Verrett

El Monarca de 85 años, que ha reaparecido en las últimas semanas en diverosos actos públicos tras su último ingreso hospitalario, se ha pronunciado por primera vez sobre la controversia que generan las prácticas de Verret. La reciente comercialización de unas medallas que, según dice el chamán, ayudan a curar el coronavirus, se ha convertido en centro de nuevas críticas por las que han preguntado al rey noruego cuando embarcaba, junto a la reina Sonia, en un crucero rumbo al condado de Møre og Romsdal.

"Es un choque de culturas”, declaró a Dagbladet, añadiendo que las culturas de Noruega y la de Estados Unidos son muy diferentes y que todavía están en proceso de conocerse y entenderse. "Estamos en un proceso y se resolverá solo", aseguró. Expresó además su opinión acerca de unas declaraciones de Durrek en las que insta a sus seguidores a no buscar atención médica. Aseguró el rey Harald que el sistema médico noruego era uno de los más eficientes del mundo y que el mismo Durek se había beneficiado de él (no dio más detalles a este respecto). Su hija Marta Luisa y su novio se han declarado en varias ocasiones como víctivas de racismo, una cuestión a la que se refirió también Harald de Noruega. Apuntó que no sabe exactamente a qué episodios se refieren, pero que es inaceptable un comportamiento intolerante.

La relación de Marta Luisa y Durek Verret estuvo marcada desde sus inicios por la controversia, debido al perfil profesional del chamán que se define como "innovador evolucinario, hacker espiritual y activista por los Derechos Humanos". Sin embargo el amor ha sido más fuerte que la tradición y la presión social, una apuesta en la que la hermana de Haakon se ha mantenido firme. "Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte suficiente como para encontrar a la mía. Shaman Durek ha cambiado mi vida como hace con tanta gente. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional realmente existe en este planeta" aseguraba en los inicios de su noviazgo.

Superaron juntos la muerte del exmarido de Marta Luisa, Ari Behn, y la separación geográfica a la que les obligó la pandemia, además de miles de críticas y comentarios que se han sucedido a lo largo de estos años. En junio de 2022 anunciaban su enlace, noticia a la que los Reyes noruegos respondían enviado sus más sinceras felicitaciones a los novios y "deseándoles lo mejor". Lo mismo hacían los príncipes herederos Haakon y Mette- Marit que les enviaban "una calurosa felicitación con motivo de su compromiso deseándoles lo mejor para su futuro".