Marta Luisa de Noruega denuncia racismo ¿Están viviendo la Princesa y su prometido la misma situación que Harry y Meghan?

Su relación no tuvo unos inicios fáciles, pero tres años después han anunciado que se casan. Aunque aún no tienen fecha de boda, Marta Luisa de Noruega y su novio, el chamán Durek Verrett, están exultantes de felicidad y no están dispuestos a que nadie se la arrebate. Sin embargo, la pareja ha dado explicaciones sobre su pedida de mano y ha denunciado amenazas de muerte y racismo, como ya hicieron el príncipe Harry y Meghan Markle. La Duquesa de Sussex ha sufrido comentarios racistas desde el inicio de su relación con su marido e incluso aseguraron, en una entrevista de televisión, que miembros de la Familia Real británica hablaron sobre el color con el que nacerían sus hijos.

A los pocos días de sorprender al mundo con su intención de pasar por el altar, la pareja abordó por qué cree, a su juicio, que su relación, que ya dura tres años, ha sido desde sus inicios tan complicada y comentada. “Creo que gran parte de nuestra relación y por qué la gente tiene tanto problema con ella y tienen ese odio que nos envían hasta amenazas de muerte es porque no quieren ver a un hombre negro en la Familia Real porque nunca ha habido uno en la historia de las Casas Reales europeas y eso es algo enorme”, dijo el chamán mientras la Princesa asentía.

Durek Verrett aseguró que: “Es diferente cuando un hombre elige a una mujer de color porque es un hombre…, pero que una princesa elija a un hombre de color, nunca se ha hecho en la historia, por lo que es muy difícil para las personas gestionar eso. No quieren a los Bridgerton, quieren verlo en televisión, pero no quieren a los verdaderos Bridgerton, que somos nosotros, por lo que se enfadan mucho y dicen cosas realmente malas”, finalizó. Unas palabras que inevitablemente recuerdan a la historia del príncipe Harry y Meghan Markle.

Antes de su compromiso, la duquesa de Sussex expresó en el blog que tenía en su época de actriz que: “Mi padre es caucásico y mi madre afroamericana. No era lo bastante negra para papeles de negra y tampoco lo suficientemente blanca para papeles de blanca”. También se ha mostrado muy involucrada con el movimiento Black Lives Matter, que surgió a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un Policía.

No obstante, las declaraciones más impactantes sobre el asunto del racismo que han hecho los Sussex se produjeron en marzo de 2021 cuando en una explosiva entrevista de televisión que concedieron a Oprah Winfrey la Duquesa contó, corroborandolo después su marido, que mientras estaba embarazada de Archie -que ya tiene tres años- “tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones sobre cómo sería el color de su piel cuando naciera”. No quisieron revelar qué personas de los Windsor les preguntaron por el color de piel de sus hijos ya que “sería demasiado dañino para ellos. Sin embargo, Meghan agregó que nunca le dieron una explicación de la decisión de por qué su hijo no recibió el título de Príncipe: “El primer miembro de color en esta familia no recibió el título de la misma manera que otros nietos”, zanjó.