¿Cómo se ha ido Marta Luisa de Noruega de la Familia Real y cómo se fueron otros 'royals'?

Marta Luisa de Noruega ha protagonizado la última salida de una princesa de una Familia Real. Una marcha que a todas luces ha sido ejemplar y pacífica y que se ha hecho, a pesar de sus diferencias, con gran consenso y aceptada de buen grado por ambas partes. Pero no todos los cambios en los estatus de miembros de la realeza han sido tan pacíficos. Unos, por querer marcharse por decisión propiay, otros, precisamente, por lo contrario. Príncipes y princesas de todo el mundo han visto cómo salir de la Casa Real ha sido, por lo general, un tanto traumático.

Por su cercanía en el tiempo, el caso de la Corte danesa ha sido de todo menos tranquilo. A partir del 1 de enero de 2023, los cuatro hijos de Joaquín de Dinamarca ya no tendrán el título de príncipes por decisión de su abuela, la reina Margarita. Una medida que no ha gustado ni a los afectados ni a sus padres que han hablado públicamente para manifestar su malestar al respecto. También la monarca y el príncipe heredero, Federico, y la esposa de este, la princesa Mary, se han posicionado a favor de la medida que ha sacado a relucir viejos conflictos y la complicada relación que mantienen el heredero al trono y su hermano.

También en Reino Unido, la marcha del príncipe Harry y Meghan Markle provocó un tsunami como no se recuerda. Al igual que Marta Luisa de Noruega, los duques de Sussex tuvieron que renunciar a representar a la Corona para poder ser financieramente independientes y ganar su propio dinero, lo que les ha llevado a tener que claudicar en algunas cosas. Caso distinto es el del príncipe Andrés, relegado de su papel institucional tras saberse de sus supuestas implicaciones en el Caso Epstein.

En Suecia, el rey Carlos Gustavo anunció hace tres años que los hijos de los príncipes Magdalena y Carlos Felipe dejarían de ser Altezas Reales con el objetivo de “aclarar qué personas están dentro de la monarquía y qué miembros de la familia harán tareas oficiales como el jefe de Estado o relacionadas con él”. Los hermanos de Victoria de Suecia se tomaron muy bien la decisión de su padre y lo vieron como una oportunidad de que sus hijos pudieran tener mayor libertad y elegir libremente lo que quieran ser en el futuro.

Para la princesa Mako de Japón, sobrina del emperador, su salida de la Casa Imperial no dio opción a negociaciones. A finales de 2021 la entonces Princesa se casó con Kei Komuro, un abogado sin sangre azul, tras varias cancelaciones del enlace. Para poder casarse con el amor de su vida, que encima se vio envuelto en un escándalo financiero familiar, la Princesa tuvo que renunciar a su título y abandonar, no solo sus labores institucionales, sino marcharse del país para empezar una nueva vida en Nueva York. En Japón, las damas de la Familia Imperial que se casan con plebeyos salen automáticamente de la Corte. No ocurre lo mismo con los miembros masculinos que no pierden su posición si se casan con mujeres que no pertenecen a la realeza.

