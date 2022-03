El cortafuegos de Isabel II: el príncipe Andrés ha sido relegado de las celebraciones del centenario de su padre "Ha llegado una consigna desde arriba para restarle importancia. Se le incluirá lo menos posible. Esto no blanqueará la historia, ya que no puede ser ignorado por completo. Pero su relación con el Duque de Edimburgo no será ensalzada", según fuentes de Palacio a la prensa británica

Las circunstancias en las que se encuentra Andrés de Inglaterra son delicadas y sensiblemente inflamables. Ya cuando estalló el escándalo por su amistad con Jeffrey Epstein, el magnate acusado por tráfico de menores que fue hallado muerto en prisión, le costó la vida oficial. Y podría avivarse en cualquier momento, una vez que el Príncipe colabore con la Justicia sobre el caso o que haga una aparición pública después de meses de ausencia. Así que la reina Isabel II se esfuerza por mantener abierto un cortafuegos que impida que cualquier chispa de crispación atice este fuego con un juicio mediático paralelo poniendo en peligro, como daño colateral, el buen desempeño y hasta la supervivencia misma de la monarquía británica, una institución que se debe en primer lugar a los ciudadanos y a la que se le presupone por encima de todo ejemplaridad.

Con tal fin, al parecer se ha previsto que el príncipe Andrés sea ​relegado de las celebraciones del centenario de su padre, el Duque de Edimburgo. Todo apunta a que el Duque de York no será invitado a ninguno de los actos conmemorativos que se organicen para festejar por todo lo alto el gran acontecimiento el próximo mes de junio. La prensa británica indica al respecto que incluso se les habría pedido a los organizadores de una exhibición fotográfica de los Windsor para marcar la ocasión que excluyeran de la muestra aquellas imágenes en las que apareciera el príncipe Andrés. Asimismo, una fuente reveló a The Sun sobre este asunto que las órdenes procedentes del Palacio de Buckingham eran obviar al príncipe Andrés, tercer hijo de los cuatro del príncipe Felipe: “Ha llegado una consigna desde arriba para restarle importancia. Se le incluirá lo menos posible. Esto no blanqueará la historia, ya que no puede ser ignorado por completo. Pero su relación con el Duque de Edimburgo no será ensalzada”.

La Familia Real británica ha ido cortando uno a uno los lazos con el Duque de York durante los últimos meses, desde su polémica entrevista en televisión acerca del caso Epstein, en la que desmentió las acusaciones de Virginia Roberts de haber mantenido relaciones sexuales con ella en 2001, cuando era una de las jóvenes con las que Jeffrey Epstein traficaba. El interrogatorio resultó ser un verdadero despropósito para los objetivos del Príncipe de eximir los vínculos y las culpas que se le achacaban y, en consecuencia, se resentió gravemente su credibilidad. Tuvo un alto precio. Abandonaría los acontecimientos oficiales de la Familia Real británica en la Corte, no dejaría rastro de su conexión real en los canales de Palacio y hasta se erradicaría su presencia en momentos cruciales de su propia vida personal y familiar. Ya fue sutilmente evitado en la selección de retratos de la íntima boda real de su propia hija, la princesa Beatriz, con Edo Mapelli Mozzi el pasado 17 de julio en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge y se quedó sin su 60ª fiesta de cumpleaños, que fue cancelada el pasado 19 febrero inmediatamente después de la renuncia forzosa de sus deberes reales.

Los redondos 100 años que el príncipe Felipe cumplirá el próximo 1 de junio es una de las grandes citas marcadas en rojo del próximo 2021 de los Windsor, pero habrá más. Isabel II también tendrá un año señalado con su 95.º cumpleaños el 23 de abril y su Jubileo de Platino que marca los 70 años de reinado el 2 de junio, fechas que el príncipe Andrés no olvidará, aun en la distancia. Igual que, al soplar las velas, la reina Isabel y el Duque de Edimburgo desearán apagar otro fuego.

