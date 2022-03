El honor real que recibirá el príncipe Andrés el día de su cumpleaños

Desde que estalló el 'Caso Epstein' y los presuntos vínculos del príncipe Andrés con el magnate fallecido en prisión en agosto de 2019, Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés, que concedió una entrevista a la BBC que no convenció a muchos sobre su amistad con el estadounidense, se retiró de la vida pública. No tiene agenda oficial, se ha eliminado su página web y sus apariciones se limitan a las fotografías que le sacan a bordo de su vehículo en los muy esporádicos traslados que hace. Sin embargo, en su 61º cumpleaños recibirá un honor real reservado a muy pocos miembros de la Casa Windsor.

En las últimas horas la Abadía de Westminster ha publicado el calendario de la campana, o lo que es lo mismo, ha anunciado qué días, a qué horas y en honor a quién repicarán las campanas en los próximos seis meses. El próximo 19 de febrero a la una de la tarde, los campanilleros de la iglesia gótica anglicana harán sonar las campanas por el 61º cumpleaños del príncipe Andrés, una decisión que está siendo muy comentada en el Reino Unido ya que de momento el Duque de York ya no representa a la Casa Real.

La decisión de la Casa Real británica que afecta a los duques de Sussex y al príncipe Andrés

En el nuevo calendario también está señalado el cumpleaños de Kate, duquesa de Cambridge, que cumplirá 39 años el próximo 9 de enero. Sin embargo, echando la vida atrás, se comprueba que este honor real queda reservado solo a 12 miembros de la Familia Real y estos son la Reina de Inglaterra, el duque de Edimburgo y sus cuatro hijos: la princesa Ana, el príncipe de Gales y los príncipes Andrés y Eduardo; también suenan para la duquesa de Cornualles, un gesto a la esposa del Heredero de la Corona; y para la familia de los duques de Cambridge al completo, es decir, Guillermo, Kate y sus tres hijos. Eso sin olvidar que suenan cada 20 de noviembre para marcar el aniversario de bodas de Isabel II y el duque de Edimburgo.

El año pasado el que las campanas repicaran en honor a Andrés, cuando todavía no se ha aclarado si está vinculado o no en la trama de tráfico y abuso sexual de menores, despertó algunas críticas. Por otro lado, hay un honor que ya no se celebró el año pasado y es que las banderas de los edificios gubernamentales se cambian por la Union Jack con motivo de los cumpleaños reales, pero este gesto no se hizo el pasado febrero cuando el duque de York cumplió 60 años. “Tras la decisión del duque de York de retirarse de las funciones públicas en el futuro previsible, ya no existe el requisito de que los edificios del gobierno del Reino Unido enarbolen la bandera de la Unión el miércoles 19 de febrero”, se comunicó entonces desde las autoridades.

El último capítulo en la investigación

El pasado junio el Departamento de Justicia estadounidense presentó una solicitud de asistencia legal al Ministerio del Interior Británico, según la BBC, una solicitud en la que reclamaba que si el príncipe Andrés no se presentaba de forma voluntaria debía ser reclamado por un tribunal británico para responder a las preguntas. La existencia de esta solicitud fue negada por Boris Johnson en una entrevista, sin embargo, el corresponsal de la BBC, Jonny Dymond, confirmó que las autoridades estadounidenses habían presentado esa solicitud de asistencia legal mutua. El periodista cuenta que el equipo legal del Príncipe calificó de “violación extraordinaria de confidencialidad” que se filtrara esa solicitud. Entonces el equipo legal del Príncipe advirtió que él se había ofrecido a colaborar como testigo hasta en tres ocasiones, en ese sentido, Geoffrey Berman, fiscal del distrito sur de Nueva York que investigaba el caso, habló de "colaboración cero" y lo tachó de "falso colaborador".

El último capítulo llegó hace un mes, cuando Geoffrey Berman, según medios estadounidenses uno de los fiscales más valientes del país, fue cesado. "El Fiscal General (William Barr) me dijo que si no renunciaba a mi cargo me despedirían. Agregó que ser despedido de mi trabajo no sería bueno para mi currículum ni para mis perspectivas laborales futuras. Le dije que si bien no quería ser despedido, yo no renunciaría ", dijo Berman al Comité Judicial de la Cámara en una entrevista a puerta cerrada que obtuvo CNN, medio estadounidense que señala que los demócratas denuncian una politización de la justicia sin precedentes.

Berman no solo estaba investigando el 'Caso Epstein' cuando recibió estas presiones para dejar su cargo, según CNN, la investigación más delicada que llevaba a cabo era sobre "la oficina del aliado de Donald Trump, Rudy Giuliani, y dos empresarios de origen soviético", además había investigado a Michael Cohen, exabogado de Trump, que fue condenado a tres años de prisión, entre otros delitos, por mentir al Congreso de Estados Unidos, evasión fiscal y violar las leyes de financiación de las campañas electorales de ese país.

