Marta Luisa de Noruega concede una emocionante entrevista donde habla de Ari Behn y de las discrepancias con su novio

Marta Luisa de Noruega ha concedido la que a todas luces es su entrevista más sincera en televisión. En ella ha hablado de algunos temas controvertidos, como todas las polémicas que persiguen a su prometido, el chamán Durek Verrett, y otros asuntos muy emocionantes y dolorosos como la muerte de su exmarido y padre de sus tres hijas, Ari Behn, así como de su salida de la Familia Real, que provocó que ya no trabaje más para la monarquía de su país natal.

Siguiendo la senda de Diana de Gales y de los duques de Sussex, la princesa nórdica ha encontrado ante las cámaras de televisión su mejor altavoz para que se escuche su historia y por eso ha accedido a enfrentarse a las preguntas de la presentadora Anna Hedenmo de la cadena SVT, en un programa especial que se emitió este domingo.

La aparición de la princesa tuvo lugar en Fredrikstad, en Noruega, donde se encuentra la oficina de Marta Luisa y comenzó por sus recuerdos de adolescencia. “Pensaba que todos me odiaban, porque se escribían siempre cosas negativas de mí. Pensé que la gente me abuchearía y me tiraría tomates, pero no fue así, entonces entendí que la prensa no siempre representa lo que la gente quiere decir”, ha dicho tras considerarse una persona muy sensible.

Precisamente estos pensamientos que tuvo de joven la hicieron buscar refugio emocional en los caballos, con quienes se sentía segura . “Fue un mecanismo de supervivencia para mí”, asegura entre lágrimas mientras reconoce ante su entrevistadora sentirse un tanto sobrepasada: “Es la primera entrevista que hago después de la muerte de Ari, por lo que mis nervios no son los habituales".

También ha contado datos sobre su ex y que sabía que no se encontraba bien debido a que estaba sumido en la depresión, pero no que sus problemas fueran tan graves. “Nunca piensas que sucederá, pero sabía que se encontraba muy abajo. Hablé con él todos los días antes de que muriera”, revela a la que que asegura que ha sido un duelo muy duro.

Ari Behn se quitó la vida en Navidad de 2019. Días después tuvo lugar su funeral, al que acudió toda la Familia Real noruega, a pesar de llevar años fuera de ella tras su divorcio. En su último adiós, su hija mayor, dio un discurso que recibió un gran reconocimiento público por hablar de la importancia de cuidar la salud mental.

La Princesa tampoco ha querido eludir las polémicas que envuelven a su prometido después de que haya tenido que posponer la boda con Durek Verrett por sus problemas de salud : “mientras no tenga un nuevo riñón, los planes de boda quedan a la espera”, dijo el chamán de las estrellas de Hollywood.

Anna Hedenmo preguntó a la princesa por algunas de las afirmaciones de Durek que le llevaron a ser de lo más criticado en el país natal de su novia como haber dicho que un medallón le curó el coronavirus y por unas declaraciones en uno de sus libros en los que apuntaba que los niños que tienen cáncer lo han hecho porque querían morir.

Aunque Marta Luisa dijo que algunas frases estaban distorsionadas y fuera de contexto sí aseguró que “no defiendo todo lo que él representa, así que tienes que preguntarle qué es lo que quiere decir, pero en un contexto más amplio, no es lo que parece cuando solo mencionas un párrafo porque es solo una parte del libro”, arguyó.

Sobre su marcha de las labores de representación de la Corona, Marta Luisa de Noruega reconoce que sí que la gustaba hacer actos oficiales porque “ a fin de cuentas, ha sido muy gratificante participar en actos con personas con discapacidad, que son mi campo”, finalizó.

