'No te ayuda a encontrar la luz divina', dice de él La futura suegra de Marta Luisa de Noruega desvela la tensa relación con su hijo, el chamán Durek, y le llama 'manipulador' Sorprendentes declaraciones de Veruschka Urquhart, la madre del prometido de la Princesa, que no dejan en buen lugar al gurú espiritual

La polémica vuelve a salpicar a Marta Luisa de Noruega, como si de una maldición se tratara. La primogénita de los reyes Harald y Sonia se sitúa de nuevo bajo el foco por la relación con su prometido, Durek Verrett, aunque esta vez la controversia llega por parte de la familia del chamán. Ha sido la madre de este quien ha realizado unas impactantes declaraciones sobre su propio hijo, donde saca a la luz la tensa y fría relación que mantiene con él desde hace tiempo.

Veruschka Urquhart, como se llama la futura suegra de la Princesa, se ha mostrado muy crítica con su vástago tras asegurar que "él no trabaja para el mundo, sino contra el mundo". Insiste en que "no trabaja para el pueblo, sino contra el pueblo", ha dicho en una entrevista para el medio nórdico Se og Hør donde rompe su silencio. "Durek no te ayuda a encontrar la luz divina. Te lleva a su luz, donde puede infiltrarse y manipularte", señala de forma tajante.

La progenitora del chamán, cuyo nombre de nacimiento es Sheila G. Farmer, afirma también que ya cuando estuvo embarazada de él sabía que su hijo tendría "poderes especiales". La mujer de 79 años explica que actualmente se siente dolida y traicionada por el gurú espiritual, ya que no fue a visitarla la pasada Navidad en su casa de Nueva York cuando Durek Verrett y Marta Luisa de Noruega estuvieron en la ciudad de los rascacielos.

Veruschka vive sola en la Gran Manzana y lamenta no haber podido conocer entonces en persona a la Princesa, quien además estaba acompañada en aquel viaje por sus hijas Maud Angelica, de 19 años, Leah Isadora (17) y Emma Tallulah (14). Pese a ello, la madre del chamán cuenta que ha podido hablar con su futura nuera por teléfono y se muestra encantada con la boda real de la que todavía no hay fecha. Incluso, ha agradecido al monarca escandinavo y su esposa el buen trato que le han dado siempre a Durek.

La relación del chamán con la mujer que le trajo al mundo parece haberse enfriado notablemente en los últimos años, ya que en 2018 él le dedicaba un cariñoso mensaje con motivo del Día de la Madre: "Eres maravillosa y poderosa, el oráculo que me dio la vida y me guió sabiamente para amar a las mujeres y dejarlas ser reinas con honor y respeto", le decía hace un lustro en sus redes sociales a su progenitora, quien dice tener también un don para la videncia.

El pasado enero, conocíamos que Marta Luisa de Noruega (51 años) posponía su boda con Durek Verrett (48) por motivos de salud, obligados a retrasar su enlace por el "empeoramiento de la enfermedad renal", dijeron, que el guía espiritual asegura que padece. La hermana del heredero al trono escandinavo y su pareja se comprometieron en junio de 2022 después de tres años de noviazgo, un romance muy cuestionado y que ha hecho frente a todo tipo de vicisitudes a las que por ahora han logrado sobreponerse.

