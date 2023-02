Así fue la pelea por el vestido de Charlotte entre Kate Middleton y Meghan Markle que acabó con la duquesa de Sussex llorando

El libro del príncipe Harry, En la sombra, que acaba de publicarse este martes y en el que hace un repaso a su infancia y a su relación con la Familia Real británica quiere arrojar luz, según la versión del duque de Sussex, sobre uno de los episodios más controvertidos que protagonizaron Kate Middleton y Meghan Markle: la discusión que tuvieron y que acabó en lágrimas, por el vestido de damita de honor que la princesa Charlotte iba a llevar en la boda de sus tíos.

Es en la parte tercera de esta biografía de 560 páginas que edita en España Plaza & Janés cuando Harry aborda el enfrentamiento entre su mujer y su cuñada del que se escribió largo y tendido y que escenificaba la siempre distante y poco cercana relación que Meghan ha mantenido desde el principio con el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Días antes de su boda, Meghan se encontraba ultimando los preparativos. A los nervios típicos de toda novia porque en su gran día todo saliera perfecto se le sumó la preocupación por la publicación del montaje que su padre había realizado con un paparazzi y que dio al traste con la relación entre padre e hija.

Un día después de la publicación de las fotos de Thomas Markle, Meghan recibió, según relata Harry, un mensaje de Kate a cuenta de los vestidos de las niñas del corte nupcial, en el que participaba la princesa Charlotte, hija mediana de los actuales príncipes de Gales.

Cuando Charlotte se probó su vestido rompió a llorar: le quedaba grande, largo y ancho. Lo cierto es que la pequeña princesa tenía tres años recién cumplidos en la boda de sus tíos, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2018, y ese diseño no le favorecía. Además de quedar holgado, el talle y la largura no se ajustaban al cuerpo de una niña de esa edad y esa altura, que hubiera lucido mejor con algo más corto, una manga más ajustada y una cintura más subida.

Gracias a su niñera española, María Teresa Turrión Borrallo, la princesa de Gales es una experta en moda infantil y siempre apuesta por un estilo clásico con reconocidas firmas de nuestro país que cuidan al máximo los detalles y la buena confección para vestir a sus tres niños. Así que a pesar de que los vestidos de las damitas de honor eran de alta costura francesa -los diseñó Clare Waight Keller, entonces directora creativa de Givenchy-, Kate sabía que no le sentaba bien a su hija.

Dado que había que hacer ajustes en la ropa (se habían cosido si hacer ninguna prueba presencial a las niñas y solo con sus medidas), Harry narra que el sastre de Meghan estaba listo en Palacio para cualquier modificación. Sin embargo, “no fue suficiente” y Kate quiso verse con Meghan. Dado el despropósito que a juicio de la princesa de Gales era la pieza de su hija consideró que había que hacerlo de nuevo.

Para Meghan esto fue la gota que colmó el vaso en su estado de nervios, muy afectado por el escándalo de su padre, y las puntualizaciones de su cuñada la sobrepasaron al ver que la discusión no conducía a ningún lugar. “No sé qué más decir. Si el vestido no le va bien, entonces ve a ver a Ajay [su costurero] con Charlotte. Lleva esperando todo el día”, sentenció Meghan a lo que Kate dijo: “Muy bien” y finalizó la conversación. A juzgar por las imágenes de los niños del cortejo nupcial el día del enlace, Kate no hizo ningún arreglo al vestido de su pequeña.

Este choque hizo que Meghan se rompiera: “Me encontré a Meg en el suelo. Llorando”, asegura Harry que achaca el disgusto de su esposa a las tensiones y el estrés que vivió antes de pasar por el altar y le aseguró a su mujer que Kate no lo había hecho con mala intención. Al día siguiente del encontronazo Kate llevó a la duquesa de Sussex unas flores acompañadas de una nota de disculpa.

Esta versión de la disputa más famosa entre dos damas de la Familia Real británica es la misma que Meghan ofreció durante la entrevista que concedió en marzo de 2021 a Oprah Winfrey. Hasta entonces, la versión que había trascendido a la prensa era la contraria. Kate Middleton, muy sensible tras haber dado unas semanas antes a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis, habría acabado llorando tras una tensa conversación con Meghan sobre los vestidos de las niñas. “No, no. Pasó lo contrario. Y no lo digo por desacreditar a nadie”, aclaró la esposa de Harry ante la presentadora estadounidense.

Así lo recordó Meghan, una narración que coincide con la de su esposo, sobre cómo vivió el enfrentamiento con Kate: “Fue una semana muy complicada la de la boda y ella estaba molesta por algo, sí, es cierto, sobre los vestidos de las damas de honor. Me hizo llorar e hirió mis sentimientos. Pidió perdón, me compró flores y escribió una nota disculpándose. Hizo lo que yo haría si supiera que he hecho daño a alguien”.