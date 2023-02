Ahora sabemos qué pasó cuando Harry viajó a Balmoral para despedirse de su abuela

La polémica y esperada biografía del príncipe Harry –que ya hemos leído y está a la venta desde este martes bajo el título En la sombra del sello Plaza & Janés- está ayudando a completar las piezas de un rompecabezas que comenzó en el otoño de 2019, cuando se hizo evidente por primera vez que los duques de Sussex no eran felices dentro de la Casa Real británica. En estas memorias Harry arroja luz (su luz, ya que es su versión) sobre la historia que ya conocíamos, pero además narra episodios nuevos, recientes y completamente desconocidos, entre ellos cómo fue su viaje a Escocia, al Castillo de Balmoral para despedirse de Isabel II, que ya había fallecido cuando él consiguió llegar. Hasta ahora sabíamos lo siguiente: el príncipe Harry fue el último de la Familia Real en llegar en la noche del 8 de septiembre a Aberdeenshire, cuando ya se había comunicado la muerte de la soberana británica y cuando ya estaban allí su hermano, el príncipe Guillermo, y todos sus tíos. Además, el príncipe Harry fue el primero en marchase a la mañana siguiente, lo vimos embarcar en solitario en un avión de la British Airways de regreso a Londres. En medio una noche llena de incógnitas que ahora se empiezan a despejar.

Meghan no es bienvenida a Balmoral

Harry cuenta que fue su padre, todavía príncipe Carlos, el que le comunicó el empeoramiento del estado de salud de Isabel II con una llamada ese 8 de septiembre en torno a la hora de la comida. En ese momento, casualmente, los duques de Sussex se encontraban en el Reino Unido por motivos de trabajo relacionados con su fundación por lo que Harry rápidamente se puso a buscar la forma de llegar a Escocia. Harry cuenta que escribió a su hermano para preguntarle cómo y cuándo iban a volar a Escocia él y Kate. Según Harry, su hermano no le contestó y recibió una segunda llamada del todavía príncipe Carlos porque todavía Isabel II estaba viva. La versión de Harry es que su padre le dijo que él era bienvendido a Balmoral pero que Meghan no. "Fue irrespetuoso, no se lo toleré", explica el duque de Sussex, pero después su padre le explicó que Kate tampoco iba a ir. "Pues haber empezado por ahí", le dijo Harry. Hay que señalar que la condesa de Wessex, la mujer del príncipe Eduardo, sí acudió a Balmoral, sin embargo, ella estaba unida a Isabel II por una amistad, en los últimos años se había convertido en una de las mujeres fieles de su círculo cercano.

Era media tarde y no había ningún vuelo al aeropuerto de Aberdeen, el príncipe Guillermo no le había contestado (según Harry) y la única opción era que el duque de Sussex subiera a vuelo chárter a Luton, lo cogió. Lo que vimos, porque las cámaras estaban apostadas en las puertas de las residencia, es que su hermano llegó a las 5 de la tarde (hora local) acompañado por el príncipe Andrés y los condes de Wessex. Lo que ahora ha contado Harry, lo hizo durante su entrevista con Anderson Cooper para la CBS, es que todos los miembros de la familia que vivían en el área de Windsor y Ascot volaron a Escocia juntos en un avión con plazas de sobra. "No fui invitado", explicó Harry durante la entrevista.

El fallecimiento de Isabel II se comunicó de forma oficial (a las 6:30 de la tarde hora local) mientras el príncipe Harry se encontraba en pleno vuelo, esto ya lo sabíamos, sin embargo, el príncipe cuenta que tenía un mensaje de Meghan: "Llámame cuando leas esto", pero que no lo vio y terminó enternadose de la muerte de su abuela a través de la BBC. Isabel II había muerto, Carlos III era el nuevo rey y Harry debía bajarse del avión con una corbata negra, así lo vimos llegar al Castillo de Balmoral, sentado en el asiento de atrás de un Range Rover y sin la compañía de su mujer, tal y como había señalado el nuevo cabeza de la institución. Eran ya las 7:52 de la tarde (hora local) del 8 de septiembre.

Fue la princesa Ana, que había sido la primera en llegar a la residencia real escocesay la única junto a Carlos III que vio con vida a Isabel II, la que recibió al príncipe Harry y le invitó a pasar al dormitorio de la reina para estar unos segundos a solas y poder despedirse de su abuela. Esa fue la segunda vez en toda su vida que Harry pisó la habitación de su abuela y mientras no podía dejar de pensar en su madre, Diana de Gales, ya que cuando murió, en agosto de 1997, Guillermo y Harry estaban en Balmoral y allí fue donde recibieron la noticia.

"Le dije que esperaba que fuera feliz y que estuviera con el abuelo…"

En sus memorias Harry recuerda lo que dijo a su abuela horas después de fallecer, a los 96 años de edad y después de estar 70 años en el trono. "Le dije que esperaba que fuera feliz y que estuviera con el abuelo…", cuenta el duque de Sussex refiriéndose al duque de Edimburgo, que había muerto en abril del 2021. Sobre esas palabras finales, Harry cuenta que también agradeció a su abuela su papel y su compromiso como jefa del Estado. Tras este momento, íntimo y desconocido hasta ahora, el príncipe recorrió los pasillos enmoquetados con tartán y adornados con una estatua de la reina Victoria para reunirse con el resto de la familia en la sala de estar. No estaban ni Carlos ni Camilla ni Guillermo, no se unieron a la cena con los demás. Según Harry, la princesa Ana le había dicho que estaban en Birkhall, la residencia privada de Carlos en Escocia, ya entonces algunos medios británicos publicaron que esa noche la familia se había dividido en dos grupos, el nuevo rey con la reina consorte y el heredero en Birkhall y el resto en Balmoral. Nunca se ha dado una explicación pero hay que recordar que los días posteriores fueron especialmente intensos para Carlos III y sus apoyos, así que no sería sorprendente que estuviera con su equipo de trabajo repasando los próximos pasos para asumir la jefatura del Estado.

El príncipe Harry cuenta que cuando todos se fueron a dormir él se quedó solo, recorriendo esos pasillos que le llevaban a encontrarse con el pasado, con el verano en el que murió su madre, con el tiempo en el que él también estaba al servicio de la monarquía británica y también pensando cómo regresar al día siguiente a Londres, sabía que la forma más rápida era unirse a su padre y a su hermano. Harry explica que terminó en el cuarto de los niños, donde hacía 25 años el príncipe Carlos le había comunicado la muerte de su madre y que todo estaba igual. A la mañana siguiente ocurrió lo que ya sabíamos, él fue el primero en marcharse y lo hizo solo en un vuelo comercial de British Airways, no regresó con su padre ni con su hermano.

Meghan le esperaba en Frogmore Cottage, la residencia que todavía conservan en los terrenos que circundan al Castillo de Windsor. Juntos se pusieron a estudiar el calendario, los homenajes en torno a Isabel II y el funeral de Estado harían que estuvieran mucho más tiempo del previsto en el Reino Unido y, por tanto, lejos de sus hijos, Archie y Lilibet, que se habían quedado en los Estados Unidos ya que en principio ese viaje era una breve cuestión de trabajo.

