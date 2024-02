Nicki Nicole regresa emocionada a los escenarios y manda este mensaje tras su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole ha vuelto a subirse a los escenarios después de su inesperada ruptura con Peso Pluma (24). La cantante argentina, de 23 años, ha ofrecido este sábado 17 de febrero un concierto en el Forum Majadas de Guatemala, un espectáculo repleto de instantes emotivos en los que se ha sincerado con sus fans incondicionales sobre el momento tan delicado al que está teniendo que hacer frente. “Es muy importante para mí que estén aquí esta noche. Saben que además de artistas y que tengamos que trabajar, somos personas y sentimos cosas. Que estén hoy aquí es un gran apoyo para mí, de verdad”.

La intérprete de Marisola, visiblemente emocionada y con congoja en la voz, también ha querido dejar claro que a pesar del dolor que siente por haber puesto punto final a su noviazgo con el reguetonero de origen mexicano, su máxima prioridad es continuar con sus compromisos laborales con completa normalidad. “Pagaron su entrada y les tengo que dar el show que se merecen y eso es lo que va a suceder. Gracias inmensas”. Ante esta muestra de profesionalidad, el público allí presente le ha transmitido todo su cariño con una fervorosa ovación.

Hay que recordar que los dos artistas cortaron el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín. ¿El motivo? Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales en el que Peso Pluma aparece caminando con otra mujer por un casino de Las Vegas, ciudad a la que se había trasladado para ver la final de la Super Bowl. “Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y no te respetan… yo ahí no me quedo. De ahí me voy”, escribió Nicki Nicole en sus perfiles públicos cuando las imágenes de su chico con otra habían dado la vuelta al mundo. Su idilio había terminado y no había vuelta atrás.

Esta noticia pilló a todos sus seguidores desprevenidos, puesto que tan solo una semana antes, concretamente el 8 de febrero, habían ido juntos al partido de baloncesto que enfrentó a los Ángeles Lakers y los Denver Nuggets en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California). Como en el resto de sus apariciones en conjunto, los artistas derrocharon amor, complicidad y buena sintonía.

Quién también ha hablado sobre esta polémica separación ha sido la influencer Sonia Sahar, la mujer con la que se ha relacionado al vocalista. “Os pido que dejéis de hacerme bullying porque yo no soy así y no tengo intenciones de romper una relación”. Peso Pluma, por el momento, ha decidido no pronunciarse al respecto. Sin embargo, la letra de su último sencillo, A tu manera, cuyo videoclip se lanzó el 16 de febrero, parece narrar el triste final de su historia de amor. “Dime, cómo el mal de amor se cura. Me duele no poderte ver (...). Si no te tengo aquí me vas a enloquecer”.

