Las claves del mediático romance de Nicki Nicole y Peso Pluma, dos estrellas unidas por una canción de desamor

La de Nicki Nicole y Peso Pluma es la historia de amor del momento. La pareja de reconocidos artistas inició una relación sentimental hace varios meses, un romance que negaron hasta la saciedad, asegurando que entre ellos tan solo existía un vínculo amisoso. Entre rumores y especulaciones, este 2 de noviembre decidían dar un paso al frente y confirmar las sospechas de gran parte de sus fans, un anuncio muy esperado que hicieron a su manera: fundiéndose en un apasionado beso sobre el escenario del Pepsi Center, que acogió uno de los shows de la rapera. Con México, tierra natal del compositor, como excepcional telón de fondo, las estrellas de la música urbana gritaron a los cuatro vientos que la ilusión se ha instalado en sus vidas. "Te amo, mi amor", expresó entusiasmado el artista natural de Zapopan cuando su novia le agradeció públicamente su intervención en el concierto. Una romántica declaración de intenciones a la que pusieron el broche uniendo sus labios.

Su primera alfombra roja como pareja, en los Grammy Latinos de Sevilla

Desde ese mágico instante, Nicole Denise Cucco, nombre de pila de Nicki, y Hassan Emilio Kabande Laija, Peso, ya no se esconden y fue en Sevilla, durante la vigésimo cuarta entrega de los Grammy Latinos, cuando posaron por primera vez juntos, cómplices y muy acaramelados en una alfombra roja. Besos, muestras de cariño y miradas capaces de traspasar la pantalla fueron el denominador común de su esperado posado. No cabe duda de que la compositora argentina que saltara a la fama en 2019 con Wapo traketero, que esta noche se sienta por tercera vez en el plató de El Hormiguero para presentar Enamórate, su nuevo y rompedor single en colaboración con la artista española Bad Gyal, está viviendo uno de los momentos más dulces de sus 23 años de vida. Al incontestable éxito de su carrera, en la que puede presumir de haberse alzado con un Disco de Oro y un Triple Platino y ya planea varios conciertos en España durante 2024, se suma su preciosa relación sentimental. Un noviazgo que, como no podía ser de otro modo, nació gracias a la música.

Fue a raíz de la canción de Peso Pluma Por las noches cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. El artista lanzó el single en noviembre de 2022, un trabajo al que ella reaccionó en su perfil social, donde suma más de doce millones de seguidores, escribiéndole unas sentidas palabras: "Simplemente, gracias por hacer esta canción. Es increíble como describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo", rezaba su mensaje. La respuesta por parte del signatario del tema no tardó en llegar: "Gracias a mi amiga Nicki Nicole por postearme, por compartir la canción. Yo digo que hagamos el remix, vamos a darle al remix", dijo, propiciando su primer encuentro en el estudio de grabación en marzo de este año. Cuatro paredes que fueron testigo de la crónica amorosa de la que todo el mundo habla y cuya nota curiosa es que la letra del single que les unió habla de desamor.

Recordamos los looks más impresionantes de la historia de los Grammy Latinos: de Rosalía a Georgina

Un noviazgo marcado por los rumores

Se podría decir que lo suyo fue amor a primera risa. Fue la propia Nicki quien, en una entrevista reciente, contó que se "murió de risa" al conocer a Peso Pluma, un momento en el que "se formó algo lindo y supergenuino", aunque ambos mantenían que no trascendía una amistad. Los rumores de romance comenzaron a brotar en el mes de junio, a raíz de la interpretación que hicieron mano a mano en un espectáculo en Guadalajara, Jalisco, tras la que se fueron de fiesta con unos amigos y, al día siguiente, fueron vistos paseando juntos. A finales de agosto, una instantánea de la estrella del rap con un gran ramo de flores blanco sumó peso a la teoría que les relacionaba: "Feliz cumple para mí. Alguien me hizo un altar de cumpleaños", expresó junto a la captura, a la que agregó emoticonos de corazones y entusiasmo: “¡Feliz cumpleaños, bebé!”, replicó el artista.

Sus encuentros, como el viaje que hicieron a Disneyland París o su sonada presencia en las gradas del estadio Marcelo Bielsa el 24 de septiembre, se fueron multiplicando, y, con ellos, la conexión y las muestras de afecto en redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Ahora Nicki, que puso el punto final a su anterior relación con el rapero argentino Trueno a finales del pasado año tras dos años de noviazgo y llegar a comprometerse, desborda felicidad y buena parte de la responsabilidad de la sonrisa que dibuja en su rostro la tiene su novio, otro de los intérpretes del momento a sus 24 años.

Grammy Latinos 2023: así fue el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Sevilla