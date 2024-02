Nicki Nicole anuncia su ruptura con Peso Pluma: 'Lo que se ama, se respeta'

Nicki Nicole y Peso Pluma formaban una de las parejas más queridas y admiradas de la música actual. Y decimos 'formaban', en pasado, porque su relación ha llegado a su fin. Ha sido la cantante argentina, de 23 años, la encargada de anunciar su ruptura con el artista mexicano, de 24, mediante un breve comunicado que ha compartido en sus redes sociales. La intérprete de Otra noche, Dispara y Formentera se ha pronunciado después de salir a la luz un vídeo en el que Peso Pluma aparece con otra mujer caminando por un casino de Las Vegas. La decisión está tomada y parece que no hay marcha atrás.

- Estas 14 fotos de Jennifer Lopez y Ben Affleck son todo lo que necesitas ver en San Valentín

Nicki Nicole anuncia su ruptura con Peso Pluma

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", empieza diciendo Nicki Nicole en un post que ha compartido en Instagram y Twitter, donde suma más de 21.000.0000 de seguidores.

Su mensaje termina así: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", haciendo referencia al polémico vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas. "Gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluye la artista argentina, que ha recibido infinitos mensajes de apoyo por parte de sus fans.

- Las claves del mediático romance de Nicki Nicole y Peso Pluma

Sus últimas imágenes juntos

La noticia ha conmocionado a los seguidores de los artistas, que siempre han presumido de amor en el mundo virtual y en sus apariciones públicas. La última vez que les vimos juntos fue hace solo unos días, el 8 de febrero, cuando acudieron a ver el partido de baloncesto que jugaron Los Angeles Lakers y los Denver Nuggets en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California).

Anteriormente, Nicki Nicole y Peso Pluma se mostraron muy cómplices en la gala de la 66º edición los Premios Grammy que se celebró el 4 de febrero. La pareja desfiló por la alfombra roja derrochando romanticismo, dándose besos y caricias, y dedicándose un sinfín de muestras de cariño. En ese momento, nada hacía presagiar lo que iba a pasar unas semanas después.

- Nicki Nicole, la joven cantante argentina amiga de Aitana y Ester Expósito, estrena nuevo disco

El vídeo de Peso Pluma con otra mujer que se ha viralizado

Todo el mundo habla de este vídeo que están circulando por las redes sociales en las últimas horas y que muestra al artista mexicano en Las Vegas, a donde viajó este fin de semana para ver la final de la Super Bowl. Allí fue grabado por un seguidor mientras se le ve caminando por las instalaciones de un casino junto a una mujer e, incluso, aseguran que iban agarrados de la mano.