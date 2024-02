La nueva canción de Peso Pluma, ¿una profecía de lo que iba a pasar con Nicki Nicole?

La ruptura de Nicki Nicole (23 años) y Peso Pluma (24) ha sido tan sorprendente como polémica. Después de que la cantante argentina anunciara su decisión de romper con él tras ver un vídeo en el que aparecía de la mano con otra mujer en un casino de Las Vegas, todas las miradas estaban puestas en el artista mexicano. Sus fans se preguntaban cuál sería su próximo paso y ya se ha producido. Este viernes 16 de febrero, Peso Pluma estrena el videoclip de su nueva canción A tu manera, que ha hecho en colaboración con su compatriota Junior H. Todavía quedan algunas horas para poder verlo, pero la canción ya se ha escuchado en las redes sociales y la letra no ha dejado indiferente a nadie.

- Nicki Nicole anuncia su ruptura con Peso Pluma: 'Lo que se ama, se respeta'

Le letra de 'A tu manera' de Peso Pluma

Tal y como han interpretado muchos de sus seguidores, A tu manera podría ser una profecía de lo que iba a pasar con Nicki Nicole. "Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato, pero te quiero aquí, cerquita de mí. ¿Cómo decir que te extraño sin decir que te extraño? Esto no se puede morir", comienza diciendo la canción.

"Dime, cómo el mal de amor se cura. Cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver (...) Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe. Si no te tengo aquí me vas a enloquecer. Te estoy llamando borracho pa' ver si te cacho (...) Dime que eres solo mía. Tú me ocasionas la armonía. Tú me dejas pensándote noche y día. Quiero que seas solo mía. Te necesito to' los días (...) No me cambies de actitud. Tú me pones en el mood. Lo hacemos a tu manera".

- Las claves del mediático romance de Nicki Nicole y Peso Pluma

¿Será verdad que cuando grabó A tu manera estaba pronosticando el futuro o es simplemente una coincidencia? ¿Se imaginó Peso Pluma todo lo que iba a pasar estos últimos días? ¿Aprovechará la canción para intentar recuperar a Nicki Nicole? Las redes son un hervidero de comentarios pero, por el momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar a que se estrene el videoclip para ver si alguno de los artistas reacciona.

- Nicki Nicole, la joven cantante argentina amiga de Aitana y Ester Expósito

Las palabras de Sonia Sahar

La que sí que se ha pronunciado ha sido Sonia Sahar, la mujer con la que se ha relacionado a Peso Pluma. Después de que se hicieran virales sus imágenes en un casino de Las Vegas, decidió utilizar su cuenta personal para decir: "Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería aparecer para hablar de lo que está pasando. Creo que esta historia se ha ido de las manos", dice hablando a cámara directamente.

"Sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al día con noticias. No sabía de su vida personal ni sé quién es ella, pero os pido que dejéis de hacerme bullying porque yo no soy así. No tengo intenciones de romper una relación. Eso es todo lo que quiero decir por ahora".