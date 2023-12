El mensaje de Pedro Piqueras en su despedida de la televisión y el miedo que tiene en esta nueva etapa

El mundo de la información ha sido el eje sobre el que ha girado su vida durante más de medio siglo y también su gran pasión, pero Pedro Piqueras ha decidido que es el momento de decir adiós y retirarse. El periodista, nacido en Albacete en 1955, se ha jubilado este 21 de diciembre, cuando seha puesto por última vez frente a las cámaras de los informativos de la noche de Telecinco, en los que ha ejercido de presentador director desde 2006. Con la voz quebrada por la emoción, sin dejar el aplomo y la profesionalidad que le caracteriza, ha dedicado unas bonitas palabras de despedida en las que ha repasado su trayectoria, que lo ha convertido en todo un referente.

"Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en TVE, era el año 1988, y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena3, doce en total, y los últimos 18 aquí en esta casa, en Telecinco. Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero ha llegado el momento de irse y dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas", ha indicado.