Los planes de Pedro Piqueras después de su jubilación

Queda apenas un día para que Pedro Piqueras se despida de los espectadores en el que será su último telediario en Telecinco. El comunicador deja su puesto frente a las cámaras el jueves 21, un día que marcará el inicio de una nueva etapa vital a sus 68 años después de más de cuatro décadas dedicado al periodismo. Será entonces el momento de disfrutar de su tiempo libre y de su familia, su mujer Esther Barriga y su hijo Curro, además de dedicarse a otras aficiones. Ha sido el propio Pedro quien ha dado alguna pincelada acerca de sus planes tras la jubilación de su puesto en Mediaset.

Admitió, en unas declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, que quiere viajar, navegar y reflexionar sobre su futuro. No descarta sin embargo seguir compartiendo los conocimientos que ha adquirido durante sus años de experiencia profesional impartiendo clases y dando conferencias, una manera de seguir activo. Durante la misma entrevista confesó que le están llegando mensajes muy cariñosos cada día y que intentará no emocionarse cuando sea su despedida.

"Procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias. Sí, no sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mejor de lo que llegué" explicó. Piqueras disfrutará de más tiempo libre tras su jubilación para pasarlo en familia. Comparte su vida con Esther Barriga, licenciada en Farmacia y Veterinaria, y con ella es padre de un hijo, Curro, que estudió publicidad, campo al que se dedica desde hace años.

Carlos Franganillo va a sustituir a Pedro al frente de los informativos, algo que ha hecho muy feliz a Piqueras, como él mismo ha dicho. "He tenido cierta emoción al presentarlo en la redacción porque siento que he cumplido con mis compañeros, que han aplaudido a rabiar. Franganillo es un tipo fantástico que me gustaba a mí y a otra mucha gente. Con él he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, en Marruecos... En algunas ocasiones le decía que estaba pensando en irme y que me gustaría que él fuera mi sustituto" comentó Piqueras.