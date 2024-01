El hijo de Pedro Piqueras sale de su anonimato para sorprender al periodista

Pedro Piqueras recibió anoche el máximo galardón de la Academia de la Televisión: el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, un reconocimiento a su carrera periodística de casi cinco décadas. El periodista de Albacete, de 68 años, se mostró muy agradecido y se llevó una gran sorpresa al descubrir a los encargados de entregarle dicho premio: Eva Triviño, la que fue su mano derecha durante muchos años, y su hijo Curro, que es publicista y vive en Londres.

Pedro Piqueras cuenta cómo es su nueva vida. Vídeo: Europa Press

Pedro Piqueras con Eva Triviño y su hijo Curro

Antes de que Piqueras pronunciara su discurso de agradecimiento, Curro tomó la palabra para hablar de la dedicación de su padre durante todo este tiempo. "Para haceros una idea del tiempo que lleva mi padre en la tele, imaginad que yo crecí creyendo que todos los padres salían en la tele. Y tengo casi 40 años, así que echad cuentas. De hecho, alguna vez me pillaron preguntando a algún amigo mío: 'Oye, ¿tu padre en qué tele sale?'", recordó el único hijo del periodista. "El que era 'el de la tele' para todos vosotros, para mí era una persona muy humilde, con muchísimo sentido del humor, pero sobre todo una persona a la que he admirado cada día. Así que bueno... Te mereces este premio, pero sobre todo te mereces todo lo que te está pasando ahora mismo", añadió.

Piqueras, muy emocionado, abrazó a su hijo y le dijo: "Te quiero". Después, se dirigió al público del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid para recordar cómo comenzó su idilio con la televisión. "Bueno, me toca a mí ahora. La verdad es que soy un tipo con suerte. En este momento, me hacéis sentir que todo ha merecido la pena, creo que supe llegar, supe estar y al final creo haber sabido salir a tiempo", declaró, pues se jubiló el pasado 21 de diciembre después de 18 años al frente en Informativos Telecinco.

En su discurso, Piqueras puso nombre y apellidos a las dos personas que lucharon por él como periodista: Jesús Hermida y Pilar Miró. El primero le hizo una entrevista para conocer cómo elaboraba "el diario hablado de las dos de la tarde" de Radio Nacional Nacional. Y la segunda le ofreció el trabajo que cambiaría su vida: hacerse cargo del telediario de las nueve de la noche de Televisión Española. Además, reveló el consejo que le dieron cada uno de ellos. "Pilar me dijo: 'Pedrito, tienes que estar muy atento a la cámara. La cámara es algo maravilloso, pero tienes que tener en cuenta que una cámara no te hace una fotografía, una cámara te hace una radiografía. Puedes engañar a la cámara unos días, una semana, un mes, pero no mucho más. Y lo tuve en cuenta", contó. "Después, Jesús Hermida, un ser maravilloso, se dedicó a entrenarme, a que ganara confianza delante de la cámara, y en un momento dado agarró una cámara y me preguntó que era. Yo dudé, porque no sabía si me estaba preguntando algo filosófico, pero pasaron unos segundos y ya me decidí y le dije: 'Una cámara'. Y él me dijo: 'Sí, una cámara. Esto te tiene que excitar sexualmente, te tiene que enamorar, porque sino tú no vas a llegar a la gente que es de lo que se trata. Y lo tuve en cuenta también", manifestó.

Por último, Piqueras dio las gracias a su familia, "a la que he descuidado estando tanto tiempo en la televisión", y a todos sus compañeros, "porque me han enseñado muchas cosas y, sobre todo, porque me han acompañado y me han hecho vivir la mejor profesión del mundo". "Si volviera a nacer, haría lo mismo. Gracias a todos y viva la televisión", concluyó.

Pedro Piqueras es muy discreto con su vida privada. Estuvo casado con Ana, la madre de su hijo Curro, y desde hace años mantiene una sólida relación con la veterinaria Esther Barriga, que anoche estuvo sentada a su lado durante la gala de la 25ª edición de los Premios Iris.

"No es que no quiera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo. Todos los que llevamos en esto mucho tiempo hemos establecido ese tipo de muro", dijo el periodista sobre su discreción en el programa Planeta Calleja. "A mis amigos tampoco los conoce nadie, hablo de mis amigos de Albacete de toda la vida. A ellos ni les importa si soy o no conocido, si tengo un trabajo público o no público y hablamos de las mismas chorradas de siempre", explicó.

Piqueras lamentó ante el aventurero que sus horarios de trabajo que le impidieron la conciliación familiar. "A mi hijo no le he criado, es verdad. Yo tenía el horario de madrugada y me levantaba a las ocho de la tarde para estar con él un rato, y me iba a las 11 de la noche a trabajar después de que él se hubiera acostado. Volvía a las 10 de la mañana", detalló. Pese a ello, no puede sentirse más orgulloso del joven. "Curro es muy buen creativo y una persona muy discreta. Es un chico estupendo, qué voy a decir yo. Pero este me ha salido bien", bromeó en el programa Buenismo Bien, de Cadena Ser.