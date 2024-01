Pedro Piqueras cuenta cómo ha pasado este mes jubilado entre ideas laborales y planes con su hijo

A falta de cuatro días para que se cumpla el primer mes de jubilación de Pedro Piqueras (68), ha regresado a los estudios de Mediaset, su segunda casa. En esta ocasión no se ha puesto detrás de la mesa de informativos que ha ocupado durante 18 años, sino que se ha colocado 'al otro lado'. Por unos instantes se ha convertido en entrevistado y se ha sincerado con Ana Rosa Quintana en TardeAR de pasado, presente y futuro. Desde los motivos de su marcha a los planes que ha hecho en estas semanas y las ideas que tiene para más adelante, el periodista ha dado todos los detalles de esta nueva etapa que ha comenzado para él.

Con el cambio de imagen de los informativos de Telecinco en este arranque de 2024, Piqueras sintió que se cerraba un ciclo y que debía dar paso a compañeros más jóvenes. Aunque reconoce que "podía haber seguido", se siente satisfecho con su decisión y tiene claro que seguirá vinculado eternamente al periodismo. En esta nueva era le gustaría conectar con aquellos inicios en el diario Pueblo, cuando iba con su magnetofón y la cámara de fotos. "Volveré a hacer reportajes ¡Quién sabe! O documentales, vete a saber", ha avanzado.

Por el momento se centra el disfrutar con su entorno. En este primer mes sin obligaciones profesionales, Piqueras ha hecho planes sencillos que durante más de medio siglo no ha podido hacer porque la televisión requería de muchas horas de implicación y renuncias personales. "Esta semana he estado tomando una cerveza con mi hijo a las ocho, que es algo que no podía hacer antes. Es bueno saber decir adiós, hay que valorar el tiempo libre, la gente a la que quieres, los amigos...", ha dicho.

En navidades, y aún sintiendo el calor emocional de todo lo que vivió en su despedida, hizo una escapada a la Sierra de Albarracín (Teruel). Entre sus aficiones está navegar, leer y la música, de hecho está aprendiendo a tocar el piano, toca la guitarra y tuvo un grupo llamado Carcoma. Por supuesto, también adora pasar tiempo con su hijo y con su pareja, Esther Barriga, con la que mantiene una discreta relación desde hace años.

Una semana de reencuentros y emociones

Está siendo una semana inolvidable para Pedro Piqueras. La noche del martes recibió el premio Jesús Hermida, enmarcado en los Premios Iris de la Academia de televisión celebrados en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Este galardón como reconocimiento a su extensa carrera lo recogió de manos de su hijo Curro, quien salió por unas horas del anonimato para sorprenderle. "El que era 'el de la tele' para todos vosotros, para mí era una persona muy humilde, con muchísimo sentido del humor, pero sobre todo una persona a la que he admirado cada día", aseguraba. El que fuera director de los Informativos T5 recogió su estatuilla emocionado y demostró a través de sus palabras que el periodismo fue, es y seguirá siendo su gran pasión.

También el lunes vivió un bonito momento cuando Carlos Franganillo, al que le ha cedido el testigo, le dedicó unas palabras de admiración en su debut en Mediaset. "El ejemplo y la independencia de Pedro Piqueras, de quien tomo el testigo, servirán de referencia. Queremos que nos elijan y que nos exijan. Y nos comprometemos a estar a la altura", dijo el presentador, que hasta ahora formaba parte de los informativos de TVE.

