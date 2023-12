Pedro Piqueras desvela cómo será su despedida de televisión tras 17 años al frente de Informativos Telecinco

Pedro Piqueras ha desvelado los detalles de cómo será su despedida de la televisión. Después de haber pasado casi toda una vida delante de las cámaras, el que ha estado al frente de los Informativos Telecinco casi dos décadas, ha decidido jubilarse a sus 68 años. A las puertas de poner el broche final a su larga y exitosa carrera profesional, el periodista ha concedido una entrevista en Cadena SER donde ha avanzado cómo serán sus últimos días en Mediaset, que culminará el 21 de diciembre de este mismo año.

“Diariamente, me llegan mensajes a mi teléfono muy cálidos y cariñosos. Es muy satisfactorio. Es como leer tu obituario en vida. Los obituarios siempre son positivos, siempre sales a hombros”, ha comenzado confesando ante los micrófonos, mostrando lo agradecido que está con las personas que lo ven día a día. “Procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias. Sí, no sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mejor de lo que llegué”, ha continuado diciendo.

El lado más personal de Pedro Piqueras

En esta nueva etapa que comenzará el próximo 21 de diciembre, Pedro Piqueras va a poder disfrutar más de su familia. El periodista está casado con Esther Barriga, licenciada en Farmacia y Veterinaria. Su vida personal siempre ha sido una incógnita, pero el pasado mes de marzo en el programa de Jesús Calleja, dio algunas pinceladas sobre ella: "Estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco a veces un muro, que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo", confesaba. Fruto de su historia de amor con Esther nació su hijo, Curro Piqueras, que se dedica a la publicidad. Una de las cosas malas de la profesión del presentador de Informativos, ha sido que ha perdido mucho tiempo con su familia: "A mi hijo no lo he criado... Tengo un hijo maravilloso. Los días que he tenido, los he vivido intensamente con él. Incluso cuando me separé tenía la posibilidad de verlo todos los días. En aquel momento trabajaba por la mañana y lo recogía del colegio", continuaba diciendo. A pesar de ello, ahora va a comenzar a tener todo el tiempo necesario para ellos.

Las palabras de Piqueras sobre su sustituto

Cuando se conoció la noticia de que Pedro Piqueras dejaría de estar al frente de los Informativos de Telecinco, una de las grandes incógnitas era quién iba a ser su sustituto. Sin embargo, a los pocos días se desveló que iba a ser Carlos Franganillo, el mejor para ocupar el cargo, según ha confirmado Piqueras: “He tenido cierta emoción al presentarlo en la redacción porque siento que he cumplido con mis compañeros, que han aplaudido a rabiar. Franganillo es un tipo fantástico que me gustaba a mí y a otra mucha gente. Con él he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, en Marruecos... En algunas ocasiones le decía que estaba pensando en irme y que me gustaría que él fuera mi sustituto”, ha recordado Pedro en la entrevista, mostrándose muy emocionado de haber dejado en buenas manos la que ha sido su casa durante tantos años.