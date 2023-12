Pedro Piqueras pone fecha a su despedida: este es el día que presentará su último informativo

Pedro Piqueras dirá adiós a los espectadores el próximo 21 de diciembre, en lo que será su despedida definitiva de la televisión cuando presente su último informativo. El comunicador manchego pondrá fin de esta forma una dilatada y brillante carrera en los medios, donde se ha convertido en todo un referente para las generaciones presentes y futuras.

Era el propio periodista de 68 años quien desvelaba la fecha exacta de ese "hasta siempre" que dará en la pequeña pantalla, después de casi dos décadas ligado a Mediaset donde ha logrado colarse cada noche en miles de hogares españoles. Con motivo de su jubilación, el protagonista se ha sincerado además sobre cómo vivió todo el proceso de pensar en retirarse de la primera línea de batalla.

"Notaba que la edad estaba empezando a pesar", reconoce en una entrevista para El País. "No estaba tan ágil para las decisiones rápidas que requieren este oficio”, añade. A partir de ahí, sus planes de marcharse antes de lo previsto quedaron paralizados temporalmente por la necesidad de cubrir los importantes acontecimientos que estaban ocurriendo, caso de la guerra de Ucrania o el año electoral en España.

"¿Cómo me iba ir?... y me fui quedando por responsabilidad", señala el que ha sido también director de Informativos Telecinco. Pese a ello, todo acaba llegando y su marcha es cuestión de días, algo que a él parece aliviarle bastante: "Llevo treinta y cuatro años haciendo lo mismo, saliendo a las diez de la noche, sin vida social... y no todo es trabajo", apostilla.

Preguntado por Carlos Franganillo, el hombre que cogerá su relevo en la cadena privada, Piqueras se muestra encantado con su sucesor ya que considera que ambos entienden el periodismo de la misma manera. Es más, fue el propio presentador albaceteño el que -en buena parte- convenció a su colega para que dejara TVE y se marchara a Mediaset, según ha recordado él mismo.

Una vez se aleje de los platós, Pedro podrá disfrutar más tiempo de su familia y amigos, como es el caso de su actual pareja Esther Barriga. Desde hace ya tiempo rehizo su vida junto a esta licenciada en farmacia y veterinaria, con la que encontró el amor tras separarse de la madre de su único hijo Curro, quien es publicista y vive en Londres.

