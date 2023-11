Virginia Troconis cuenta sus planes para una Navidad marcada por el reencuentro de 'El Cordobés' y su padre

La temporada más mágica del año ha comenzado. De ello ha hablado eufórica y visiblemente entusiasmada este 22 noviembre Virginia Troconis, que encara con ilusión el inicio de "un mes muy bonito para nosotros", en el que celebrará además de las citas navideñas, su 44º cumpleaños, pues sopla las velas el 25 de diciembre, dos semanas después que Alba Díaz, quien lo hace el día 12. Estas son las primeras fiestas que el matrimonio disfrutará con los suyos desde la retirada del diestro e inmersos en un nuevo y apasionante capítulo vital repleto de cambios y proyectos al que se están "acostumbrando poco a poco". En este contexto, la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha contado con detalle cuáles son sus planes para las próximas semanas, unas fechas que comienza a celebrar "desde ya", según ha admitido.

Las tradiciones navideñas de Virginia y los suyos

Sin esconder la gran sonrisa que evidencia el dulce momento que atraviesa tras celebrar sus 22 años de amor con su marido, Virginia ha aprovechado su presencia en un evento navideño de Clarel para hablar de sus planes de cara a estas fechas tan señaladas, "para mí, la época preferida del año", ha confesado a los micrófonos de Europa Press: "Me gusta muchísimo decorar la casa, y no es de un día, sino de varios días. Voy por una zona, las chimeneas, el árbol, las habitaciones... Me gusta mucho la Navidad", ha señalado, al tiempo que ha recordado anécdotas como su momento favorito cada temporada, que es cuando "los niños grandes" colocan la estrella en el árbol, o la ocasión en la que convenció a su esposo para que iluminara toda la zona exterior de su casa, "y me dijo: 'nunca más'", pues al retirar la decoración "se había traído trozos de pared".

Este año, con su hijo mayor, Manuel, de 19 años, viviendo fuera de casa, ha confesado que espera su regreso con emoción, pues volverá para pasar con ellos los días 24, 25 y 31 de diciembre. "Estoy entendiendo que él tiene que hacer su vida, pero bueno, que cada vez que vengo a Madrid me traigo una bolsa con 20 cosas", ha contado, destacando algunos caprichos dulces, como el pan brioche o el turrón, que le apasionan. Sobre Triana, que ya tiene 15 años, ha dicho que ahora puede pasar más tiempo con ella, pues "se ha quedado como hija única" y está muy volcada con ella. También sacará tiempo para disfrutar en pareja y con amigas y hacer brunch navideños, cocinar, recibir gente en casa, cuidar cada detalle de las mesas y organizar el tradicional amigo invisible que hace cada año "y darnos los regalos después de la cena, el día 24", ha señalado en declaraciones a Gtres.

Salud, amor y unión familiar, su mejor regalo

En lo que respecta a Manuel Benítez, la bellísima maniquí venezolana ha confirmado que sí cree que cenarán un día con él. Si bien no sabe todavía en qué fecha, ha asegurado que "nos veremos en Navidad y celebraremos" a su lado. Unas fiestas muy especiales que afronta "estupendo" a sus 87 años y entrenando a diario, tal y como ha revelado: "Es una persona maravillosa y yo estoy encantada de haberlo conocido y de poder disfrutar con él, con nuestros niños y con Manuel, por supuesto, de muchos momentos". Además de confesar que es más de regalar y sorprender que de recibir obsequios, todo un arte en el que se enfoca pensando en "despertar en esa persona una ilusión" y planteándose las necesidades de cada uno, Virginia también ha puesto la mira en el presente y en el futuro cercano y ha reflexionado sobre su nueva rutina, un día a día que cree que Manuel aún no ha asimilado, pues es muy reciente, aunque le ve contento e "ilusionado trabajando en la tele, con muchos proyectos, trabajando en su empresa...".

En cuanto a ella, también tiene varias aventuras profesionales en marcha que le hacen vibrar: desde su programa de entretenimiento Ahora o nunca, en cuyos reportajes interviene de forma activa y está "aprendiendo muchísimo", a las campañas publicitarias con marcas con las que se identifica de las que forma parte gracias, en buena parte, a su cuenta social. Optimista, enamorada del hogar que ha construido y deslumbrante, Virginia ha recordado que "solamente el despertarte ya es un regalo y que hay que disfrutar, hay que disfrutar el momento, hay que ser agradecidos con la vida porque tenemos salud, tenemos amor, nuestros hijos están bien y nuestra familia está bien", y ese es, sin lugar a dudas, el mejor presente de cada Navidad.

