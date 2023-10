Los detalles del primer encuentro de Manuel Díaz 'El Cordobés' y su hermana, Mª Ángeles Benítez

Desde que el pasado mes de febrero se produjo el primer encuentro entre Manuel Díaz y Manuel Benítez, ambos conocidos como 'El Cordobés', no han dejado de dar pasos al frente para tener una relación fluida tras 54 años separados. En estos ocho meses se han convertido en un apoyo importante el uno para el otro y el colaborador televisivo es uno más en la familia de su padre, que tiene siete hijos de tres relaciones diferentes. Así ha quedado reflejado este fin de semana, cuando ha podido conocer personalmente a su hermana Mari Ángeles Benítez Raigón, con la que ha coincidido por primera vez en un acto público lleno de significado.

El Gran Teatro de Córdoba, situado en el número 3 de la céntrica avenida del Gran Capitán, acogió el domingo la ceremonia en la que Manuel Benítez, de 87 años, recogió la Medalla al Mérito de la ciudad por su trayectoria. Una distinción concedida por el ayuntamiento del municipio andaluz que coincidió el mismo día en el que celebraba su 21º aniversario como V Califa del toreo, el mayor reconocimiento al que puede aspirar un matador de toros cordobés. Aquel acto, celebrado el 29 de octubre de 2002, tuvo otro telón de fondo: en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Benítez, que el 15 de octubre le cortó a su hijo la coleta en Jaén, contó en un día tan importante con la compañía de los dos hijos que tuvo fuera de su matrimonio ya finalizado con Martina Fraysse: Manuel y Mª Ángeles, quien nació antes de que el diestro se casara. Fue reconocida por la justicia como hija biológica del diestro en el año 2000 y actualmente tienen una excelente relación. Los gestos de los dos hermanos dejaron patente lo orgullosos que se sienten de su padre y además se mostraron muy contentos de poder abrazarse por primera vez en esta fecha que nunca olvidarán.

La conexión entre ambos fue instantánea, tal y como la propia Mª Ángeles explicaba ante las cámaras de Europa Press: "Para mí, y yo creo que para él también, ha sido un encuentro muy emotivo, como si lo hubiera visto ayer". En la conversación que tuvieron, tal y como ella misma ha detallado, Manuel le dijo que ya hablarían tranquilos, estuvieron hablando de su entorno más cercano y del deseo que los dos han hecho realidad al tener relación con su padre. "Ya hablaremos tranquilos. Me ha preguntado por mi madre, yo le he preguntado también y le he dicho que me alegraba muchísimo de la relación que tiene con mi padre. Esto años atrás ni se imaginaba",

La primogénita del diestro, que preguntó a su padre por la herida que tenía en la frente nada más verle, también pudo conocer a la familia de su hermano. Junto a Manuel, y resguardándose de la lluvia con la que amaneció Córdoba, llegaron al acto Virginia Troconis, con un conjunto blanco y negro firmado por Color Nude, y su hija Triana, que este mismo mes de octubre ha cumplido 16 años. Los tres han aprovechado el fin de semana para hacer turismo por la ciudad, con el diestro como "el mejor guía".

Manuel Benítez aseguró sobre las tablas del teatro que esperaba esta medalla desde hacía tiempo y que llevará consigo cuando se muera. "Llegará algún día, y llegó", aseguró, definiéndose como el hombre "más feliz del mundo" al recibirla. "He sido el hombre más feliz del mundo, con voluntad y fuerza he conseguido lo que me he propuesto", indicó. Además, echó la vista atrás para recordar sus inicios en los ruedos, cuando cobraba 80.000 pesetas y le dijo a su hermana :"O te compro una casa o te visto de luto, y le compré la casa". De su exitosa trayectoria y también de su vida personal se espera que hable en las memorias que está preparando tal y como ha adelantado.

El resto de galardonados

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, entregó la Medalla de la Ciudad de Córdoba a Benítez; a la futbolista Rocío Gálvez, que levantó en agosto la Copa del Mundo junto a la Selección Española femenina; la bailaora Inmaculada Aguilar; la Fundación Antonio Gala y el programa social Proyecto Hombre. Además, la Medalla al Mérito fue a parar al Ejército de Tierra, al investigador Manuel Pérez Yruela y al periodista Francisco Solano Márquez, quien ha publicado 17 libros y ha trabajado en medios locales.