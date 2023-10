Manuel Díaz 'El Cordobés' dice que su despedida de los ruedos fue 'soñada' y recuerda al padre de Vicky Martín Berrocal

Un nuevo capítulo ha comenzado en la historia de Manuel Díaz 'El Cordobés', que el domingo 15 de octubre dijo adiós a los ruedos en la plaza de toros de Jaén después de tres décadas en activo. Difícilmente podrá olvidar el diestro la tarde de emociones que vivió rodeado de su familia y con su padre cortándole la coleta, un gesto que era inimaginable hace solo unos meses ya que su relación comenzó en febrero. "Ha sido lo soñado, nunca pensé en mi vida que iba a ser así y estoy muy agradecido, muy feliz", ha asegurado en estas primeras horas en las que reconoce que aún se está acostumbrando a ser "ya extorero".

Virginia Troconis muestra el momento más emotivo de su hijo, de 18 años, que pasó desapercibido en la retirada de 'El Cordobés'

Manuel Díaz 'El Cordobés' sopla las velas por su 55 cumpleaños bailando flamenco con su hija Alba

Completamente convencido de la decisión que ha tomado, Manuel mira atrás para agradecer todo lo bonito que su profesión le ha dado (incluido conocer a su esposa, Virginia Troconis), pero se centra en el presente y en el futuro, que está lleno de planes profesionales al margen de los ruedos. "Tengo una vida muy bonita que disfrutar, muchos proyectos de vida que hacer", indica. Pero por encima de todo, lo que quiere en esta nueva etapa es estar con sus allegados. "Tengo una familia preciosa", dice lleno de orgullo.

Su último día en los ruedos nos dejó imágenes para la historia dentro y fuera del albero. Y es que en el tendido vimos por primera vez a Manuel Benítez 'El Cordobés' con sus nietos: Alba, Manuel y Triana. Los gestos que compartieron hablaban por sí solos y comprobamos que han conectado a la perfección y que tienen una relación cercana, marcada por el cariño y la admiración, a pesar de que los tres han crecido sin esa figura. Queda claro de esta manera que no conocían personalmente a su abuelo hasta este 2023 pero sí se han criado sabiendo de su existencia y siempre respetándole.

-La sincera conversación de Alba Díaz con su madre: 'Cuando lo dejaste con papá, no entendía que pudieras seguir con tu vida'

A través de la distancia, Vicky Martín Berrocal siguió la despedida de los ruedos de su exmarido, con el que sigue teniendo una relación de familia y al que escribió una emotiva carta. Pero a la diseñadora le llegó al corazón especialmente un momento: ver a su hija Alba sentada al lado de Benítez durante la corrida. "Miro esta imagen y lloro de felicidad… y solo puedo acordarme de mi padre. ¡Qué feliz hubieses sido sentado ahí, viviendo ese momento al otro lado de tu nieta y de tu gran amigo! Y qué feliz sería yo de verla con sus dos abuelos”, reconoció.

El recuerdo de José Luis Martín Berrocal estuvo muy presente en Vicky pero también el corazón de Manuel ya que ambos se adoraban. Además, no olvida que el empresario taurino intentó que se produjera el deseado acercamiento entre padre e hijo y medió para convencer al V Califa del toreo, muy buen amigo suyo. "Yo sé que José Luis se alegraría un montón de esto porque él lo persiguió siempre, fue una de las personas que más lo intentó. No te creas que no me acordé un poquito de él cuando me cortaban la coleta el otro día. Sí me acordé", ha dicho Díaz.