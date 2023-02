Primeras palabras de Manuel Benítez sobre el encuentro con su hijo Manuel Díaz, que ya es uno más de la familia

Escasas horas después de anunciar que ha tenido por fin el primer encuentro privado con su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dado un paso más en su relación con Manuel Benítez. Junto a Virginia Troconis, lo ha acompañado en el acto que se ha hecho en el Rectorado de la Universidad de Córdoba para celebrar el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del toreo, una de las más altas distinciones para los profesionales de la tauromaquia. En la celebración, el homenajeado ha explicado cómo se siente y ha protagonizado unas imágenes históricas al abrazar a su hijo delante de todos los asistente que los miraban con una gran sonrisa, contagiados por la inmensa felicidad de un momento que ha tardado medio siglo en llegar.

A su llegada al homenaje, Benítez ha explicado cómo se encuentra tras iniciar una relación con su hijo, al que llama Manolo, y también ha dado pistas sobre su futuro común ahora que se han conocido. "No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco". Sobre Manuel Díaz, al que ahora ha podido descubrir más allá de su imagen público, ha dicho que es un hombre "muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta, su señora también es muy buena y los niños". El veterano diestro considera que se merecían ya unirse, darse ese beso con cariño y define la jornada que est´viviendo como "muy fuerte" y marcada por la felicidad.

El 'Califa' de Córdoba considera que "en cualquier familia ocurren estas cosas" y no encuentra la explicación a por qué este encuentro no ha llegado antes. Lo que sí tiene claro es que ahora es momento de pensar en el futuro. Es por eso que no descarta acudir a la plaza para animar a su hijo, que este 2023 se cortará la coleta. Incluso deja la puerta abierta, con 86 años, a compartir juntos algún festival.

La presencia de Manuel Díaz en este homenaje es toda una declaración de intenciones con la que deja claro que poco a poco va a ir integrándose en su familia paterna, sin forzar nada y apostando por la naturalidad. Así es como nació, de hecho, la relación con su hermano Julio Benítez, que ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en una persona muy cercana desde que compartieron cartel en 2017. "Conocer a Manuel ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado este año. En el poco tiempo que le conozco me ha tratado con muchísimo cariño, igual que su familia, que es para comérsela", decía Julio, que también ha estado en el acto.

