Vicky Martín Berrocal hace este comentario al ver la imagen de su hija Alba con su abuelo

Sin duda la despedida de Manuel Díaz 'El cordobés', de 55 años, de los ruedos ha sido uno de los días inolvidables para el diestro. Rodeado de su familia, su mujer, sus hijos y su padre Manuel Benítez, que fue quien le cortó la coleta, el torero ha vivido una de las mejores faenas de su carrera. En la distancia, su exmujer Vicky Martín Berrocal también vivió la ocasión muy emocionada como se desprende de algunos mensajes que compartió en sus perfiles sociales. Aunque llevan muchos años separados, la expareja mantiene una relación muy cordial y cercana, pues se siguen teniendo mucho cariño como ambos han asegurado en muchas ocasiones.

“¡Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía! Treinta años han pasado desde que tomaste la alternativa, pero media vida viviendo para y por tu profesión. Hoy dices adiós a una etapa que te dio todo lo que eres y, conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y que tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos… y ¡también por todos los que te queremos! Vete tranquilo Manuel… has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer. ¡Enhorabuena por todos tus logros, pero sobre todo por tu tesón, tu pundonor y tu verdad! Que Dios te bendiga siempre” escribió junto a una imagen del torero en el ruedo, en la que se la ve muy emocionado.

La diseñadora compartió además uno de los instantes de esa tarde, en el que se ve a su hija Alba Díaz con su abuelo Manuel Benítez. La relación del veterano diestro con su hijo apenas comenzó hace unos meses tras un encuentro que tardó 50 años en producirse, por lo que su presencia en este adiós ha sido sin duda la que más expectación ha generado. Vicky no ha podido evitar enternecerse al ver esta estampa de su hija con Benítez, foto que le despierta una gran nostalgia. “Miro esta imagen y lloro de felicidad… y solo puedo acordarme de mi padre. ¡Qué feliz hubieses sido sentado ahí, viviendo ese momento al otro lado de tu nieta y de tu gran amigo! Y qué feliz sería yo de verla con sus dos abuelos” dijo. José Luis Martín Berrocal fue un importante empresario del mundo taurino que falleció en 2008.

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida con su retirada de los ruedos en la Plaza de toros de Jaén. Su padre fue el encargado de cortarle la coleta en la cita, que su mujer Virginia Troconis y sus hijos Alba, Triana y Manuel, vivieron emocionados desde las gradas. Hay que recordar que el 14 de febrero Manuel Díaz se reencontraba con su padre, Manuel Benítez. Un abrazo que se resistió pues tardó más de medio siglo en llegar. Las imágenes se producían en el acto de celebración del 20 aniversario de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ como V Califa del toreo. Poco antes habían tenido su primer encuentro privado después de que Benítez accediera por fin a conocer a su hijo.