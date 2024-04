Así reacciona Manuel Díaz 'El Cordobés' cuando le preguntan por el nuevo amor de su hija Alba

Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha pronunciado tras conocerse que su hija Alba, nacida durante su matrimonio con Vicky Martín Berrocal, podría estar enamorada de Marcos Terrones, un músico y productor madrileño de 29 años. Tan amable como siempre, el torero ha respondido así cuando un reportero de Europa Press le ha preguntado por el supuesto romance de la influencer. "A ver, yo te digo una cosa, lo que está es feliz, está trabajando un montón, está a tope, ilusionadisima, y eso es lo que a mí me hace sentirme bien", ha respondido sin entrar en detalles sobre la situación sentimental de su hija. "Conoce a mucha gente, yo pienso que la gente joven se tiene que conocer, ella tiene muchos amigos. Cuando ella era pequeña, pues yo tenía que hablarte por ella, ahora yo prefiero que ella sea la que te cuente las cosas, porque los padres en esto, tú sabes que es mejor que los padres hablemos poco", ha añadido.

El diestro se siente muy orgulloso de Alba. "Estoy supercontento con su cambio, cómo está madurando, cómo está creciendo, es un encanto", ha dicho. "Yo lo que quiero es que esté feliz, que la veo muy centradita, que la veo muy bien, ha estado en casa en Semana Santa", ha añadido, dejando claro que no quería ser el portavoz de su hija ni el de su ex, pues también le han preguntado por la relación de Vicky con Enrique Solís. "¿Yo qué te cuento? Es que yo las veo bien, las veo felices", ha insistido.

El Cordobés se lleva de maravilla con la diseñadora de moda y por eso le desea toda la felicidad del mundo. "Y a mí eso me llena de alegría, que la gente esté bien, que esté feliz, pero no te puedo decir, porque no sé, realmente. Me voy a enterar de todo, claro, y cuando me entere a lo mejor tampoco te lo cuento", ha respondido entre risas.

Para el torero "el amor es fundamental" en esta vida. "Para mí eso es lo importante, que mi familia, mis hijos, tengan muy buenos valores de humildad, de humanidad, de compartir, ¿no? Y luego, si están enamorados y están felices todos, mejor. Pero que yo no te digo si están enamorados o no, que de mi boca eso no ha salido, ¿eh?", ha concluido.

