La sincera conversación de Alba Díaz con su madre: 'Cuando lo dejaste con papá, no entendía que pudieras seguir con tu vida'

Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' pusieron fin a su historia de amor el 25 de octubre de 2001, dos años después del nacimiento de su hija Alba. "En nuestro deseo de poner fin a las especulaciones y rumores que vienen circulando en los últimos días en relación con nuestra situación matrimonial, comunicamos que tras una serena reflexión hemos decidido, de mutuo acuerdo, solicitar judicialmente nuestra separación", dijeron en aquel momento. Su ruptura fue modélica y a día de hoy mantienen una excelente relación, sin embargo, Alba ha desvelado en una sincera conversación con su madre cómo le ha afectado ser hija de padres separados.

"Cuando era pequeña, tú quisites que fuera al psicólgo y yo le contaba cada mentira... Tú querías que fuera al psicólogo porque era muy celosa contigo. Cuando lo dejaste con papá, yo no entendía que tú pudieras seguir con tu vida, era raro, porque él siguió con su vida y lo vi bien, pero contigo tenía ese apego que no podía, me sentía sola... En el caso de papá llegó Virginia y crecí con ella, no tuve que asimilrlo... me daba mucho coraje que tú tuvieras novios", ha confesado en A solas con, el podcats de la diseñadora.

La infancia de Alba, según ha contado, no fue fácil. Ha estudiado en seis colegios diferentes, se ha mudado varias veces de Sevilla a Madrid y de Madrid a Sevilla, incluso ha sufrido bullying por su acento andaluz y jugar al fútbol de niña. "Yo no lo entendía. Nunca podía hacerme a un grupo, nunca tenía una estabilidad, una ciudad, nunca volvía al mismo colegio... Echaba de menos eso, tener un hogar, un grupo de amigos. Yo no tengo un grupo de amigos, soy una persona muy solitaria, eso lo echo de menos y a veces pienso: 'Qué pena no haberme quedado en Sevilla para tenerlo'".

La 'influencer', de 23 años, es consciente de la "suerte" que tiene con sus padres porque no es normal que las dos familias se lleven tan bien. Pero eso no evita que haya tenido ciertas "carencias". "Era muy rebelde porque me sentía muy incomprendida, me he sentido solo, como que no encajaba".

A pesar de todo, no cambiaría a sus padres por nada del mundo. "De ti me gustan muchas cosas", le ha dicho a su madre. "Me has dejado ser, me has dejado vivir experiencias, viajar, conocer gente, has confiado en mí... Eres muy estricta, pero lo haces por mí. Mi padre es más tranquilo, dice las cosas de otra manera. Eres un ejemplo como mujer, como madre, como hermana, como hija, siempre estás, eres muy generosa...", ha detallado.

Después, ha enumerado todas las cualidades de su padre. "Lo mejor son sus manos. Yo miro sus manos y lloro, tengo una debilidad con sus manos... Es una persona muy especial, que ha sido capaz de dejar a un lado ese sufrimiento que ha podido tener. No tiene maldad, es muy bueno", ha dicho con orgullo. Además, ha narrado una anécdota muy importante de su relación. "Cuando empecé a suspender me dijo: Yo soy tu padre, pero puedo dejar de ser tu amigo'. Y ahí me cambió todo porque tenerle como amigo era maravilloso", ha recordado.

Alba y el amor

La 'influencer' también se ha sincerado con su madre sobre el amor analizando cómo han sido las relaciones sentimentales de su entorno más cercano. "Yo soy muy tremenda, pero es que los patrones de mi familia... el marido de mi abuela tenía otra mujer, tenía una vida paralela, y ella estaba sufriendo, aguantando, pero le merecía la pena porque estaba muy enamorada. Mi otra abuela también ha sufrido, tú que al final no te veo con una pareja hoy en día, no es como a lo mejor mi padre que sí que lo he podido ver... Al final relacionas el amor con el sufrimiento", ha reflexionado.

Afortunadamente, ella está intentando cambiar su visión. Por eso acude a terapia una vez a la semana para poner sobre la mesa todas sus inseguridades. "Con el amor intento llevarme cada día mejor. Soy una persona con ciertas carencias, al final todo tiene que ver con la infancia. A veces, de pequeña, me he sentido sola, vosotros teníais mucho trabajo, y cuando recuerdo mi infancia me veo en casa sola porque tú tenías que trabajar de lunes a viernes para darme lo mejor, y entonces, a veces, me he podido enganchar a las personas o he tenido una dependencia muy fuerte porque soy una persona muy dependiente, cada día menos, estoy aprendiendo. A veces no me siento comprendida y no hay nada peor que anularse para que te entiendan Me he anulado mucho, he llorado mucho, he alargado todo mucho por miedo a decir ya está, el amor no es una lucha, hay que mimarlo y cuidarlo, pero no es una lucha", ha manifestado.

Alba también ha confesado que igual que siente mucho "apego" por las personas, cuando entiende que el amor se ha terminado siente un "desapego" fulminante. Al escucharla, Vicky se ha sentido totalmente identificada. "A mí me pasó con tu padre, es verdad que fueron unos meses, un tiempo bastante doloroso, y cuando ya terminé recuerdo que la gente me llamaba para preguntar si estaba bien y yo decía que sí, que estaba en paz y era feliz".