Alba Díaz en su entrevista más personal: de su primer aniversario con su novio a la relación de ‘mujer a mujer’ con su madre

La vida le sonríe a Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' está feliz y enamorada, y aunque sus ojos la delatan, es la propia joven quién nos habla del buen momento que está viviendo. Se siente agradecida por todo lo que tiene: acaba de celebrar su primer año de amor con su pareja, el músico Marcos Terrados, la relación con su madre es "estupenda" y ahora, se entienden "de mujer a mujer", está enfocada en sus redes sociales, a través de las cuales "ayuda" a muchas personas a hablar y mostrar sus inseguridades y a verse más allá de un físico. La influencer, que no quiso perderse el concierto de Maluma en Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, habla con ¡HOLA! y nos desvela todos los detalles acerca de su vida.

“Ahora soy feliz. Mi novio y yo celebramos nuestro primer año juntos, no seis meses como se había comentado. Marcos es esa persona que me hizo entender que merezco cosas buenas y que me quieran de verdad”

- Alba, ¿qué tal estás?

- Muy feliz, en uno de mis mejores momentos. Ahora celebro mi primer año con mi pareja, así que imagínate.

- Cuando hablas de tu novio, Marcos Terrones, se te ilumina la cara.

- Estoy muy contenta. Ahora soy feliz. Hacemos un año ahora, no seis meses como se había comentado. Es esa persona que me hizo entender que merezco cosas buenas y que me quieran de verdad.

- ¿Qué significa Marcos para ti?

- Me ha abierto los ojos. Siempre he pensado que merecía algo bueno, pero nunca llegaba… Y de repente llega. Estamos en sintonía, y además lo admiro profesionalmente, estoy feliz y se me nota.

- ¿Qué admiras de él?

- Es una persona muy trabajadora, que ayuda tanto con su música. Cuando voy a sus conciertos y veo a gente llorar, me emociono. A Marcos le apasiona su trabajo, y eso me ayuda a mí también.

-Sois un equipo.

- Totalmente. Siempre dije que quería una pareja con la que formar equipo, y ahora la tengo.

Sobre estas líneas, la 'influencer' Alba Díaz, quien disfrutó del concierto de Maluma organizado por Santalucía Seguros en Sevilla

'De mujer a mujer'

- Tengo que preguntarte por tu madre, Vicky Martín Berrocal.

-Pues es una crack, que te voy a decir yo que soy su hija. Estoy muy orgullosa de todo lo que está haciendo. Que a mis padres les vaya bien profesionalmente, es un orgullo como hija, y mi madre está triunfando con su podcast. Además, yo me senté con ella (risas). Es un orgullo.

-¿Eres de pedirle consejos a tu madre?

-Mi madre tiene un don y nota cuándo necesitas hablar. Cuando estoy mal me dice ‘Alba, para’, y nos sentamos y hablamos. Con el tiempo hemos aprendido que las preguntas que nos hacemos tienen que ser de calidad.

- ¿Cómo son esas conversaciones?

-Nosotras nos sentamos, hablamos y profundizamos mucho, pero mucho... Esto nos caracteriza mucho a los dos, siempre intentamos estar y que mi madre haya estado siempre ahí lo valoro muchísimo. Estoy agradecida de tener una madre como ella.

¿Es una relación que va más allá de ser madre e hija?

- Ahora sí, porque nos hemos empezado a entender de mujer a mujer. Esto es un mensaje necesario. Tienes que tenerle respeto a tu madre, pero no puedes temerle o pensar que no puedes aportar nada porque es tu madre, y en teoría representa una figura de autoridad. Las dos somos mujeres, y tenemos que expresar lo que pensamos, algo que la edad y el paso del tiempo ayuda, claro. Nos hemos empezado a querer más allá de ser madre e hija.

Las críticas en redes

"Es curioso porque nunca pensé que las redes sociales se iban a convertir en mi trabajo", nos confiesa Alba Díaz, quien estudió Administración de empresas y Comunicación. Ella pensaba que iba a trabajar en una empresa, pero decidió lanzarse y abrirse las redes porque "siempre he tenido ganas de comunicarme y juntar a la gente". A través de su perfil de Instagram muestra una cara que pocos conocen de ella: cercana y trasparente, quiere "hacer piña" con todos sus seguidores, crear una familia virtual.

"He tenido una personalidad desde muy pequeña de si veía a alguien solito en el cole siempre he hecho piña con esa persona, y entendí que si había gente sola, intentar formar una comunidad a través de mis redes sociales", nos cuenta. Aunque las redes tienen una cara oculta, y ella bien lo sabe, pues ha recibido críticas por su peso, algo sobre lo que la propia joven nos habla.

-¿Crees que has conseguido tu objetivo?

-Al principio no supe hacerlo, pero llevo desde hace un año que diría que sí. Me siento muy orgullosa de poder ser yo y que se me valore, que sea yo al 100%, sin dobleces y que no se espere de mí otra cosa distinta.

-¿Qué imagen quieres transmitir a tus seguidores?

-Al final por estar detrás de una pantalla no te puedes creer Kim Kardashian. Tienes que ser consciente que eres una persona normal, y la cercanía tiene que existir. Deberíamos tener más empatía con los demás, y ahí es donde está mi discurso. Es lo que siento y creo que puedo crear una comunidad donde la gente se sienta bien.

-También las redes tienen una cara oculta, las críticas que recibes...

-Sí. Parece que si una mujer no sigue el canon de belleza de una modelo de pasarela está mal visto. Me parece fenomenal si es tu cuerpo, y digo 'olé ', pero es que ese no es mi cuerpo. Mi peso es la crítica más fuerte que recibo, porque al final no me importa y la gente no está acostumbrada. A mí no me afecta porque cuando he tocado estos temas es cuando yo me he querido y me he valorado.

-Si hubieses recibido estas críticas hace tiempo, ¿cómo hubiese reaccionado Alba Díaz?

-Muy diferente, estoy convencida. Hace tres años me hubiese ‘rallado’ más, pero ahora tengo más fuerza y me suma más lo que ayudo que los cinco comentarios malos que recibo.

-Tú eres muy transparente y sueles contestar.

-Sí, porque quiero que la gente tenga presente que a mí si me dices que estoy gorda me da igual, pero a una niña de trece años ese comentario le puede afectar negativamente. Mira, el otro día subí un vídeo mostrando mis piernas y que tengo celulitis, y me habló una chica dándome las gracias y diciéndome que había ido a comprarse el top que quería y que iba a ponérselo, sin importarle qué opinaban los demás.

Sus planes para este verano

-Estamos verano, ¿qué planes tienes para estos meses?

-Adoro España, y me suelo quedar por El Palmar, Cádiz, voy mucho a El Rocío a ver a mi abuela, a la que adoro y también voy mucho a Tenerife porque mis mejores amigos están por ahí. Me quedaré por España, pero luego nunca se sabe...

-¿Vacaciones en familia y con tu chico?

-Sí, con mi chico. Y mis dos mejores amigos que son mis pilares. También haré algún plan en familia, por supuesto.