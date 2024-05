Vicky Martín Berrocal ya conoce al nuevo novio de su hija Alba

Vicky Martín Berrocal ya conoce a Marcos Terrones, el nuevo novio de su hija Alba. En estas imágenes vemos a la diseñadora, de 50 años, caminando por Madrid junto a la joven pareja. Durante el paseo pudimos comprobar que Marcos, un músico y productor madrileño de 29 años, tenía que caminar con ayuda de unas muletas, ya que tiene su pierna derecha escayolada.

Pese a ello, se mostraba muy sonriente, sobre todo, mientras charlaba con su novia, que estuvo muy pendiente de él en todo momento. Alba fue la encargada de guardar las muletas de su chico en el maletero del coche y le dio la mano para que pudiera acceder al asiento del copiloto sin problema.

La relación de Alba y Marcos salió a la luz el pasado mes de marzo, cuando la revista Diez Minutos publicó las fotos de su romántico paseo por Madrid. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación públicamente, sus redes sociales hablan por sí solas.

Vicky no se ha pronunciado sobre la nueva relación de su hija, algo que sí ha hecho Manuel Díaz 'El Cordobés'. Cuando le preguntaron si su hija Alba estaba enamorada, el diestro se puso bastante nervioso y dijo: "Lo que está es feliz, está trabajando un montón, está a tope, ilusionadísima, y eso es lo que a mí me hace sentirme bien. Yo pienso que la gente joven se tiene que conocer, ella tiene muchos amigos. Prefiero que sea ella la que cuente las cosas. Es mejor que los padres hablemos poco de estos temas".

El romance de Alba coincide con el de su madre. La diseñadora está viviendo un momento único al lado de Enrique Solis. Su relación salió a la luz el pasado mes de febrero y desde entonces no se han escondido. "Las fotos están ahí y no hay nada que decir. Qué alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida sin tener que dar explicaciones a nadie", dijo la andaluza cuando se descubrió su historia de amor con el hijo de Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos, marqués de Motilla y Valencina, y Carmen Tello.

Hace tan solo unos días, se rumoreó que la pareja había puesto punto y final a su relación, pero nada más lejos de la realidad. "Todo sigue bien", aclaró la diseñadora tras el revuelo causado.