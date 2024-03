La divertida fiesta de Vicky Martín Berrocal cantando y bailando con su hija Alba en el cumpleaños de su madre Una celebración a la que también asistió la hermana de la diseñadora, Rocío Martín, y en la que no faltó ningún detalle

Alba Díaz ha acudido este sábado, 2 de marzo, al cumpleaños de su abuela Victoria Martín Serrano. Una celebración divertidísima a la que no ha querido faltar ningún miembro del clan Martín Berrocal. A través de su perfil público, la influencer ha mostrado los mejores momentos de la noche, como el instante en el que ella junto a su madre,Vicky Martín Berrocal, su tía Rocío y su abuela, se han levantado de las sillas y han derrochado muchísimo arte cantando y bailando. Eso sí, el momento más emotivo de la velada ha sido cuando han sacado la tarta y Victoria ha soplado las velas con la ayuda de su familia. ¿Quieres ver todos los detalles de la divertidísima fiesta? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

