El espectacular viaje de Vicky Martín Berrocal para dar comienzo el nuevo año

Vicky Martín Berrocal está disfrutando al máximo de las Navidades. Si el año pasado la diseñadora sevillana viajó hasta Bahamas para pasar estas fechas tan especiales, ahora lo ha vuelto a repetir escogiendo de nuevo este destino. La exmujer de Manuel Díaz ha estado acompañada de su hija su Alba, su hermana Rocío y de su madre. Una experiencia fantástica junto a "las mujeres de su vida", disfrutando en las aguas cristalinas de la República Dominicana en Navidad y ahora, el año nuevo, en las Islas Bahamas.

Vicky no ha dudado en compartir con todos sus seguidores unas estupendas fotografías en traje de baño, a las que acompañaba la frase: "La felicidad ni tiene talla ni tiene edad. Y yo tampoco". Sin duda unas exóticas Navidades, lejos de las bajas temperaturas que se registran en España en esta época del año. Esta Nochevieja ha sido muy especial, en Santo Domingo, con todos los lujos de un maravilloso resort: "366 días por delante y una promesa… ¡ser feliz! No os olvidéis de esto que hoy os quiero decir. Todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive", escribía la también colaboradora de televisión en sus redes sociales, desde donde ha querido mostrar el álbum de este viaje tan espectacular.

Tras recibir el año nuevo en tierras dominicanas, Vicky ha posado en su nueva y espectacular localización: los 'Cayos Cat' en las Bahamas. Más sexy que nunca, disfrutando del sol, la playa y un paisaje verdaderamente paradisiaco. Y es que como ella misma ha confesado, desde la muerte de su padre, las Navidades no son el mejor momento del año para ella y los suyos. Así que hace tiempo que decidió que prefiere pasar estas fechas alejada de todo lo que le recuerde a su padre. Cruzando el charco, al otro lado del océano, se palpa que la diseñadora ha encontrado la paz y la calma, rodeada de los suyos, a los que también se han unido algunos amigos.