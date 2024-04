Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' se reencuentran en televisión ¡y así reacciona su hija Alba!

Cuando Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' decidieron emprender caminos separados en 2001 ya dejaron claro que el amor entre ellos solo se había transformado y que, pasara lo que pasara, siempre se mantendrían unidos por su hija Alba, que entonces tenía dos años. Así ha sido. En estas más de dos décadas, las vidas de la diseñadora y el torero han cambiado mucho, pero su cariño sigue intacto y forman una gran familia. Esa excelente relación ha quedado reflejada ahora ante las cámaras al coincidir ambos en el plató de TardeAR, el programa de Telecinco en el que ambos trabajan.

"La última vez que os vi juntos en un plató fue hace exactamente 27 años", ha dicho Ana Rosa Quintana, recordando que aquella aparición fue previa a su enlace, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1997 en Sevilla. La presentadora ha unido a los dos colaboradores por primera vez desde que se estrenó el magacín el pasado 19 de septiembre y ha resaltado lo bien que se llevan a pesar de que su historia de amor no tuviera el final esperado. "Es fantástico encontrar a una pareja que se separó hace un montón de años y tienen una relación estupenda y una hija en común", ha elogiado.

Vicky se ha mostrado entusiasmada de poder coincidir con su exmarido, especialmente porque sabe que al otro lado de la pantalla estaba viéndoles su hija. "Estoy muy feliz. Para mí es un día especial que ha surgido así. Aquí estamos porque nos llevamos muy bien. Nuestra hija está disfrutando muchísimo y eso es maravilloso. Alba, aquí tienes a tu padre y tu madre", ha dicho la diseñadora. "Nos tiene aquí y nos tiene en muchas cosas más", ha añadido Manuel mientras lanzaba un beso a su primogénita.

"No puedo ser más feliz", ha dicho Alba Díaz junto a una foto que se han hecho sus padres por los pasillos de Mediaset, antes de comenzar el programa en el que han compartido mesa con Paz Padilla, Beatriz Archidona y Javier Cárdenas. La imagen la ha compartido Vicky, quien ha definido a su exmarido como un "pedazo de ser humano". Y es que la diseñadora siempre ha alabado los valores y la personalidad del diestro, al que apoya incondicionalmente como vimos el día que Manuel pudo abrazar por fin a su padre, Manuel Benítez, tras años soñando con ese momento. Ese día, curiosamente, usó la misma frase que esta tarde ha usado su hija: No puedo ser más feliz.

A través de la distancia, Vicky Martín Berrocal también acompañó al padre de su hija en su adiós a los ruedos dedicándole el siguiente mensaje: "¡Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía! Treinta años han pasado desde que tomaste la alternativa, pero media vida viviendo para y por tu profesión. Hoy dices adiós a una etapa que te dio todo lo que eres y, conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y que tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos… y ¡también por todos los que te queremos! Vete tranquilo Manuel… has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer. ¡Enhorabuena por todos tus logros, pero sobre todo por tu tesón, tu pundonor y tu verdad! Que Dios te bendiga siempre”

El mensaje de orgullo de Alba

Ver la amistad que mantienen sus padres es motivo de orgullo para Alba y así lo ha manifestado. "Me siento muy agradecida por mucho, pero sobre todo por lo que he vivido hoy, ver que mis padres después de tanto tiempo se respetan y se quieren tanto es de esas cosas que agradeces al universo. Gracias vida por todo lo bueno que me das, y por darme las ganas de aprender de lo menos bueno", ha dicho.

La influencer, que ha sido fotografiada recientemente con el músico Marcos Terrones, encajó desde el principio con Virginia Troconis, quien a su vez también se lleva muy bien con Vicky. "Significa tanto para mí que no sabría por dónde empezar. La quiero y la querré siempre", decía sobre la empresaria venezolana, a la que conoció cuando tenía cinco años. También Virginia la adora y recuerda que nunca ha tenido la obligación de querer a Alba pero "la quiero con todo mi corazón". El mejor regalo que Manuel y su mujer han hecho a Alba han sido sus hermanos, Manuel y Triana, por los que siente devoción.