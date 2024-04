Alice Campello habla por primera vez de las 'minidepresiones' que ha tenido y el papel de Morata para superarlas

La naturalidad y la transparencia son las señas de identidad de Alice Campello, quien muestra a sus seguidores cómo es su día y cómo logra compaginar su trabajo empresarial con la numerosa familia que forma junto a Álvaro Morata y sus cuatro hijos, los mellizos Ale y Leo (5), Edoardo (3) y la pequeña Bella (1). Al lado del futbolista y sus niños forma un equipo perfecto con el que dice ser tan feliz que a veces le da hasta miedo, pero ha reconocido que también ha atravesado momentos difíciles hasta ahora desconocidos de los que se ha sincerado con Vicky Martín Berrocal.

-Alice Campello y Álvaro Morata arrasan con su 'look' estilo años 70 ¡y con el futbolista irreconocible!

-Quién es quién en la familia de Alice Campello: de su padre, 'el rey de los concesionarios', a su desconocido hermano

"Después de todos los embarazos he tenido minidepresiones. Estuve muy mal emotivamente, es normal, le pasa a muchas mujeres. Es fundamental tener a alguien al lado que entiende tus malos momentos. Si no hubiese tenido a Álvaro peleando cada día por mi felicidad no sé cómo...", comienza a decir y hace una pausa por la emoción. "Ha hecho mucho. He estado muchas veces muy mal y él me ha levantado siempre, siempre. Ha estado en los peores momentos", ha explicado Alice en el séptimo capítulo de la segunda temporada de A solas.... con Vicky Martín Berrocal, el programa que la diseñadora tiene en Podium Podcast.

Las depresiones posparto coincidieron en un momento en el que "no me valoraba nada y no me sentía ni guapa", según ha relatado Alice, que no se sentía bien. Recuerda que todo su entorno le recordaban que tiene mucho éxito con su empresa, con la que alcanza altísimas cifras de ventas, unos hijos preciosos y un marido que se muere por ella. Pero la modelo reconoce que todo le afectaba y al mínimo comentario le estaba dando vueltas durante días. Esa etapa quedó atrás por el apoyo de Morata y porque ha "trabajado muchísimo con un psiquiatra".

Una de las vivencias más difíciles que ha atravesado la modelo fue la complicación con la que pudo perder la vida tras dar a luz a Bella, un episodio que narró en ¡HOLA! Tras dar a luz, y estando ya en la habitación con la familia, empezó a sangrar y tuvo que ser ingresada varios días en la UCI, donde le hicieron varias transfusiones y tuvieron que ponerle un globo dentro del útero ya que no se había contraído y eso le estaba provocando las hemorragias. En esas angustiosas horas, Morata le demostró una vez más su apoyo. "Es la suerte de mi vida, si me quitas a Álvaro quitas una parte de mí, porque él ha hecho mucho para serlo", ha reconocido.

-El vídeo más tierno de los hijos de Alice Campello ayudando a su hermana Bella en sus primeros pasitos

"Los momentos donde he sufrido más son los momentos que ahora recuerdo con más amor porque es donde he crecido. Volvería a vivirlos 100.000 veces más porque soy la persona que soy ahora por eso", ha contado Alice, que echa la vista atrás y reconoce haber vivido muchas cosas en poco tiempo y con mucha intensidad. Por todas ellas se siente agradecida, especialmente por poder formar al lado de Morata, al que conoció por redes sociales, una familia en la que tiene como ejemplo a sus padres, juntos desde los 17 años y tan unidos como el primer día.

El consejo de sus hijos

Los pequeños llenan cada rincón de la casa de alegría, juegos y travesuras. "Es una auténtica locura", ha dicho sobre su día a día como madre de cuatro hijos pequeños, a los que mira con gran orgullo cuando ve lo mucho que se quieren a pesar de las peleas habituales. Los mayores, además, se han convertido en los mejores consejeros para Alice, a la que ven también como una amiga con la que hablan mucho. De hecho, le dan su opinión sobre los looks que elige y están muy atentos al comportamiento de las personas del entorno de sus padres y les cuentan cuando algún gesto no les gusta.