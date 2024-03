Virginia Troconis y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ desvelan cómo se fraguó el primer encuentro con Manuel Benítez

El 14 de febrero de 2023, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ anunció al mundo entero que había cumplido uno de sus mayores sueños. Coincidiendo con el Día de San Valentín, el torero, de 55 años, publicó en sus perfiles sociales una fotografía con el amor más anhelado de su vida: su padre, Manuel Benítez. Una estampa tierna y entrañable, que, con toda seguridad, es una de las más importantes de su álbum personal. “Es un ser humano maravilloso. Ha llenado este vacío que tantos años hubo en mí”, ha relatado el diestro en su reciente entrevista en el programa de Telecinco ¡De viernes!

En este mismo espacio televisivo, Manuel Díaz también ha revelado detalles inéditos de cómo fue ese primer encuentro con su progenitor después de muchos años de intentos fallidos por acercarse a él. “Surgió la oportunidad de preguntar por su salud cuando tuvo el percance del corazón y una persona me dijo que tenía que llamarlo. Yo me puse con Mari Ángeles, esa mujer que es un ángel en la tierra y a la que adoro”, ha explicado haciendo referencia a la discreta novia de Benítez desde finales del año 2016.

Una reunión totalmente privada, sin cámaras y repleta de nervios, pero también de mucho cariño. “Le dije ‘Mari Ángeles soy Manuel Díaz, ¿cómo está mi padre? Si necesitas cualquier cosa aquí estoy’. Cuando le vi yo era como un niño pequeño. Yo quería decir papá, pero no me salía, no tenía familiarizado llamarle papá, pero luego fluyó todo. No hubo reproches. La vida es como es”.

Una relación estrecha y cercana entre padre e hijo que también se ha trasladado a los nietos de ‘El Cordobés’: Alba (24), fruto del primer matrimonio del diestro con Vicky Martín Berrocal; Manuel (19) y Triana (16). Precisamente, la benjamina de la familia tiene en mente un plan muy especial con el ‘Califa del toreo’. “El otro día fue a la puesta de largo de una amiga y aunque a ella le faltan dos años ya está organizando la suya y dijo que quería entrar por la alfombra roja con su abuelo”, ha confesado Virgina Troconis, el pilar incondicional de Manuel Díaz.

Manuel Díaz y Virginia Troconis son inseparables desde hace más de dos décadas. Sin embargo, los principios de su historia de amor fueron algo duros, ya que Virginia estaba atravesando una delicada etapa personal y el último de sus pensamientos era enamorarse. “Tenía 21 años y mi novio, con el que había estado cuatro años, había fallecido. Solo lloraba y lloraba y cuando conocí a Manuel valoré mucho tener de nuevo ganas de reír. Él era mi pareja y amigo”.

El torero, por su parte, estaba recién divorciado de Vicky Martín Berrocal y era padre de una niña de dos años, y encontró en Virginia el mejor de los apoyos. Tras dos años de noviazgo, se casaron en Venezuela, tierra natal de ella, en una íntima ceremonia civil a la que solo asistió su círculo familiar más cercano. Tras darse el ‘sí, quiero’ reunieron a más de 200 invitados en un gran banquete.