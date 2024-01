¡Cambio de look! Virginia Troconis recupera su melena con flequillo de hace tres años

Después de ver las primeras cantantes, actrices, modelos e influencers que han empezado el 2024 con nueva imagen, ahora tenemos que sumar otro nombre a la lista: Virginia Troconis. La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su nueva melena oscura con flequillo. Un look muy diferente al que nos tenía acostumbrados pero que, sin embargo, sabemos que tiene truco. "Cambio reversible", es el mensaje que ha compartido en su cuenta personal de las redes sociales.

Así de guapa apareció en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), donde la bella venezolana vio desde primera fila la nueva colección de moda flamenca que presentó Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera. Virginia estaba sensacional con un total-look negro, combinando un top asimétrico de Sfera con unos pantalones de lurex de la firma Is Coming.

Eso sí, todo el protagonismo se lo llevó su pelo. Para esta cita con la moda, quiso dar un giro a su imagen y, para ello, recurrió a un flequillo postizo. La mujer de 'El Cordobés' volvió a confiar en su peluquero Fran Alonso, quien se encargó de que estuviera perfecta. "Eres lo más", dijo Virginia tras ver el resultado final.

Virginia ha vuelto al pasado con su radical cambio de look, concretamente a mayo de 2021, cuando dejó a todos sin palabras con su melena cobriza y flequillo desfilado. En ese momento, la venezolana nos contó que: "Fran, mi peluquero, siempre quiere innovar, quiere cambiar, cortarme el pelo, hacerme flequillo, ponerme el pelo más oscuro... pero bueno, yo soy un poco conservadora. Me gustó mucho la idea del flequillo postizo porque así puedo ver cómo me veo".

Troconis afirma que no se anima a cortarse el flequillo de manera definitiva ya que cree que requiere muchos cuidados. "No es lo mismo cuando vas a la peluquería y sales estupenda, a que yo lo haga en casa. Me gusta mucho hacer deporte, sudo mucho y me lavo el pelo casi todos los días, entonces es complicado mantener un tipo de look así y que esté bonito. Para llevar ese flequillo tienes que estar siempre peinada. Pero me gustó mucho y creo que voy a recurrir más de una vez al flequillo postizo", nos aseguró. Y así ha sido.