Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, 22 años de amor y más unidos que nunca en una nueva etapa

La historia de amor que comenzaron a construir hace más de dos décadas Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis vive un día especial: su vigesimosegundo aniversario. Una nueva vuelta al sol que celebran mano a mano, más unidos que nunca y que pone el broche a un año de fuertes emociones y significativos cambios en sus vidas. "Gracias por estos días y por los que están por venir; por estos besos y por los que estamos por inventar; por estas caricias y por las que estamos por descubrir", ha escrito el diestro en su perfil social junto a dos románticas instantáneas en blanco y negro acompañado de la mujer de su vida, con quien tiene una complicidad tan especial que traspasa la pantalla. Una felicitación de lo más tierna que evidencia que su vínculo es más fuerte y sólido que nunca ahora que están inmersos en un nuevo y apasionante capítulo vital.

Los inicios de su historia de amor

La de Manuel Díaz y Virginia Troconis es una de esas relaciones que nacen en etapas nada fáciles de la vida y acaban triunfando. Sus caminos se unieron cuando la empresaria venezolana acababa de perder a su novio, que falleció cuando ella tenía 21 años y después de 4 de romance. Un duro trance en el que el hijo de Manuel Benítez y María Dolores Díaz, que supo que sería su gran amor desde la primera vez que la vio, ejerció como sostén y le "devolvió las ganas de reír y de ser feliz", tal y como confesó ella misma en el programa de Televisión Española Lazos de sangre. Pronto se volvieron inseparables y tras poner fin a la distancia que inicialmente les separaba, pues ella vivía en Venezuela y él en España, comenzaron a coleccionar instantes, desde su idílico enlace el 6 de febrero de 2004 en la tierra natal de la novia, al que asistieron más de 180 invitados y donde él expresó abiertamente su deseo de que aquella fuera "la mejor faena de mi vida y que consigamos juntos todos nuestros sueños", hasta el nacimiento de sus dos hijos en común. Manuel, que sopló las velas de su 19º cumpleaños el pasado mes de julio, y Triana, que ya tiene 15, llegaron para completar su desbordante felicidad, a la que también se suma Alba Díaz, la hija que Manuel tuvo con Vicky Martín Berrocal y que cumplirá 24 años en diciembre.

Alba Díaz y el vínculo fraternal e inquebrantable con sus hermanos Manu y Triana

22 años de incondicional apoyo y sacrificios

Juntos han encarado momentos complicados, como la llegada de Virginia a España, un paso que dio por amor y gracias al cual comprobó que era más fuerte de lo que imaginaba: "Estaba muy sola. Me han apoyado mucho, me han recibido muy bien, pero yo no tenía mi familia. Yo con 22 años y él 11 años mayor que yo y torero. El primer año me hice muchas corridas con Manuel. Yo conocía el hotel, el coche y poco más", rememoró en el citado espacio televisivo. La figura de la de Valencia ha sido un pilar a lo largo de la ovacionada trayectoria de Manuel, le ha alentado desde el tendido siempre que ha tenido ocasión y le ha acompañado en trances cruciales, como sus intervenciones de cadera, la grave cogida de este verano o la lucha más significativa en la vida de su esposo: la que arrancó en 2016 con el objetivo de ser reconocido legalmente como hijo de Manuel Benítez, algo que logró a inicios este 2023 con el histórico encuentro que protagonizó con su padre. "La foto de mi vida", expresaba eufórico el día de San Valentín, cuando compartió con el mundo que el sueño de su vida se había convertido en realidad.

'Por esta vida y por cada una en las que vamos a coincidir'

Si hay un adjetivo que define el amor que une a Manuel y a Virginia, ese es incondicional. "Gracias por esta vida y por cada una en las que vamos a coincidir. ¡Felices 22 años juntos!", ha escrito el lidiador orgulloso del fantástico matrimonio que forman y de la familia que han creado con sus hijos. Ahora, a pocos días de que se cumpla el primer mes desde su despedida de los ruedos después de tres décadas de jornadas de gloria y algún susto, cita que presenció su familia y en la que Virginia mostró una gran sintonía con su suegro, la feliz pareja ha comenzado una nueva fase, diferente y apasionante a partes iguales. Mientras que sus hijos ya tienen encaminadas sus vidas, pues Manuel está estudiando Arquitectura en Madrid, donde también vive Alba, y Triana sigue en el domicilio familiar, ellos tienen la mira puesta en el futuro.

Una nueva etapa frente a los focos

Coincidiendo con el punto final a su prolongado ciclo como matador, se confirmaba que Manuel Díaz sería uno de los fichajes de TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco en el que desde hace semanas ejerce como colaborador junto a personalidades como Alaska, Mario Vaquerizo, Cristina Tárrega o Ana Brito, con quienes ha conectado mucho. Un reto que le permite acercar a los espectadores su faceta más divertida, carismática y entusiasta y en el que Virginia le apoya hasta el punto de hacer algunos viajes a Madrid de su mano, como es el caso de este aniversario, que han celebrado en la capital degustando los apetecibles platos de comida casera del idílico y hogareño restaurante Cafetín.

