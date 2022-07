Alba Díaz y el vínculo fraternal e inquebrantable con sus hermanos Manu y Triana

Después de una infancia marcada por la ausencia de su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés' siempre supo que pasara lo que pasase su familia sería su gran prioridad y a sus hijos dedicaría toda su ilusión y esfuerzo De hecho el torero se divorció en 2001 de su primera esposa, Vicky Martín Berrocal, pero pese a su ruptura mantienen una relación inquebrantable y una hija en común, Alba Díaz, la debilidad del diestro y la diseñadora. Alba es hoy una chica de 22 años que se desvive por sus hermanos pequeños, Manu, de 18 años, y Triana, de 14, cuyo vinculo es tan sólido y fuerte que han crecido juntos, unidos y siendo siempre tres.

-Despixelamos a Manuel, el hijo de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, al cumplir 18 años

VER GALERÍA

'Te quiero con locura Virginia'

En cada uno de los acontecimientos familiares de Manuel Díaz y Virginia Troconis no ha faltado Alba, a la que la venezolana ha criado como a una hija más durantes los fines de semana y las vacaciones que ha disfrutado junto a su padre. La esposa del diestro en más de una ocasión le ha recordado a Alba que con ella aprendió a ser madre, unas palabras que emocionan a la hija mayor de Manuel Díaz 'El Cordobés' y que siempre ha agradecido en gran medida. "Tengo una suerte increíble contigo. Gracias por haber estado siempre ahí también. Gracias por cuidarme como si fuera tu hija, educarme, mimarme, guiarme y darme una familia tan bonita como la que tenemos", revelaba la hija mayor des diestri que recordaba la difícil etapa en la que la venezolana fue una persona imprescindible para ella: "Gracias por ser mi apoyo cuando lo he necesitado y por tener tanta paciencia. Estoy agradecida de tenerte en mi vida y no sé qué sería de ella sin ti. Te quiero con locura".

VER GALERÍA

'Me hacéis muy feliz Manu y Triana'

A sus hermanos pequeños los adora. "No crezcas más ¡por favor te lo pido!", le decía Alba hace unos años al pequeño Manuel, que hoy celebra su mayoría de edad. "Como dice Virginia Troconis, el mayor regalo es poder pasar tiempo juntos, sea donde sea y como sea, pero juntos… Agradecida a la vida de lo que tenemos, me hacéis muy feliz", sehalaba la hija de Vicky Martín al hablar de Triana y Manu.

El segundo hijo del torero y el primero de Virginia Troconis nació el 12 de julio de 2004. Tres años después, el 21 de octubre de nacía Triana, la menor de los tres hermanos, a quien Alba llama mi pequeña y con quien guarda un gran parecido físico. No solo se parecen, sino que también comparten aficiones como el baile. Juntas celebraron el cumpleaños de su padre haciendo un reto de baile en Tik Tok. Tras soplar las velas, 'El Cordobés' se animaba a bailar con sus hijas Alba y Triana uno de los temas de moda.

VER GALERÍA

"Felicidades papá. Creo que la imagen lo dice todo…. Te amo con locura", señalaba Alba en un vídeo que resumía los felices momentos que han vivido todos juntos. Una felicitación a la que también se unía Vicky Martín Berrocal, porque ante y todo serán una gran y extraordinaria familia. "Feliz vuelta al sol, que cumplas muchos más y que yo lo vea", ha escrito la diseñadora junto a una imagen del torero cuando era pequeño.

-Manuel Díaz 'El Cordobés' recuerda su matrimonio con Vicky Martín Berrocal y revela por qué se separaron

VER GALERÍA

El año pasado la familia al completo se reunía con motivo de la graduación de Alba tras culminar sus estudios de Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid, donde coincidió con otros rostros conocidos como Felipe y Victoria de Marichalar o Mar Torres. Entonces mostraban que se llevan a la perfección y forman una familia y la joven se deshacía en elogios por el cariño tan sincero que se profesan sus padres pese a haberse divorciado. "Estoy tan orgullosa de los padres que tengo, de todo el esfuerzo que han hecho por mí para que yo esté siempre en sitios donde pueda sacar el mayor provecho". Y añadía: "He tenido una familia que me ha apoyado tanto... Me ha dejado ser, volar, vivir y tropezar pero me ha levantado cuando me he tropezado".

-Manuel Díaz 'El Cordobés' desvela el futuro de su hija Alba, ¿seguirá los pasos de Vicky Martín Berrocal?

Los Diaz Troconis Berrocal hoy 12 de julio de 2022 vuelven a estar de celebración por la recién estrenada mayoría de edad del único hijo varón del diestro.