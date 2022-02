Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis: un flechazo que sigue intacto 18 años después

El amor de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis alcanza ya la mayoría de edad. El pasado sábado cumplieron 18 años de casados y lo celebraron en uno de los pueblos más bonitos de Cádiz, Vejer de la Frontera. La pareja compartió fotos de su romántica escapada y también mensajes para compartir lo felices que son juntos. "Por muchos años, mi vida", publicó Virgina. "Junto a ti todos los días tienen un motivo para celebrar, pero hoy especialmente. Hoy tenemos algo grande que celebrar. 18 años de matrimonio no se cumplen todos los días. Feliz aniversario, mi amor", añadió el torero.

VER GALERÍA

La pareja se casó el 6 de febrero de 2004 en Valencia, Venezuela, tierra natal de la novia, en una romántica ceremonia a la que asistieron más de 180 invitados. Uno de los momentos más emotivos de la celebración lo protagonizó 'El Cordobés' que, durante el intercambio de anillos, le dijo a su esposa: "Espero que ésta sea la mejor faena de mi vida y que consigamos juntos todos nuestros sueños". Poco después dieron la bievenida a su primer hijo Manuel, que cumplirá 18 años el próximo 12 de julio, y Triana, que ya tiene 14 años.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Así comenzó su historia de amor

Aunque su historia de amor está repleta de grandes momentos, sus inicios fueron complicados. Cuando se vieron por primera vez, Virginia atravesaba una etapa muy complicada. "Conocí a Manuel en un momento duro, importante. Cuando tenía 21 años falleció mi novio con el que llevaba saliendo cuatro años. Mi primer novio, tanto tiempo… No entendía la vida", confesó la venezolana en el programa Lazos de sangre, de Televisión Española. Pero el torero, según contó, la rescató de aquella situación. "Me devolvió las ganas de reír y de ser feliz", aseguró.

VER GALERÍA

'El Cordobés', por su parte, habló así del flechazo que sintió al ver a Virginia por primera vez. "Estábamos en Venezuela y yo vi a dos chicas, cruzamos las miradas y las saludé. Así dimos tres vueltas al parque donde estábamos con sus saludos. La invité a venir en Navidad, vino y se volvió para Venezuela. Volvió en marzo y ya se quedó", recordó en el programa de la cadena pública. El diestro tuvo claro desde el principio que Virginia era la mujer de su vida, pero se preguntaba: "¿Valdré tanto como para que renuncie a todo por mí?".

Virginia no se lo pensó dos veces y dejó atrás su vida en Venezuela para seguir al torero. Sin embrago, su llegada a España no fue un camino de rosas. "Estaba muy sola. Me han apoyado mucho, me han recibido muy bien, pero yo no tenía mi familia. Yo con 22 años y él 11 años mayor que yo y torero. El primer año me hice muchas corridas con Manuel. Yo conocía el hotel, el coche y poco más", dijo.

VER GALERÍA

'Mi mejor parte es Virginia'

'El Cordobés' está muy orgulloso de la gran familia que ha formado con Virginia, en la que ocupa un lugar privilegiado su hija Alba, nacida durante su anterior matrimonio con Vicky Martín Berrocal. El torero ha vivido momentos muy especiales con Virginia, pero también algunos muy complicados, como la dura batalla que inició en 2016 para ser reconocido legalmente como hijo de Manuel Benítez 'El Cordobés'. "Cuando tomó la decisión de demandar, ahí fuimos los dos adelante con todo. Le apoyo siempre al cien por cien", contó Virginia en ¡HOLA!. "Hay momentos que me cuesta trabajo seguir, no está siendo nada fácil. Y Virginia está siendo mi apoyo total. Nunca olvidaré la suerte que tengo de tenerla cerca", matizó el torero.

VER GALERÍA

Otra situación que afrontaron juntos fue el impasse profesional del diestro por sus operaciones de cadera. "Virginia, contigo la vida es mejor y más divertida", dijo 'El Cordobés'. Tras los peores momentos de la pandemia, el torero se ha centrado en su faceta televisiva y ahora triunfa de lunes a viernes, por la tarde, en Telemadrid, con un programa de gastronomía y entrevistas llamado Hasta la cocina.

