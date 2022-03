Manuel Díaz 'El Cordobés' posa orgulloso con sus tres hijos mientras se habla de un acercamiento con su padre

Como cada año, el Día del Padre nos ha dejado imágenes para el recuerdo. Algunos lo han celebrado anunciando que van a ampliar la famila, como es el caso de Miki Nadal, otros han recibido los piropos de su mujer, como Cristiano Ronaldo, y hay otros que han abierto su álbum de fotos personal para compartir las imágenes más entrañables con sus hijos, como Alejandro Sanz o Manuel Díaz 'El Cordobés'. El diestro ha vivido un fin de semana inolvidable rodeado de los que más quiere y ha posado así de feliz con Alba, Manuel y Triana.

"El motor de mi vida", es el título que ha puesto a esta foto tan bonita y entrañable en la que puede verse lo mucho que han crecido sus hijos. La imagen ha enamorado a todos sus fans y especialmente a su mujer, Virginia Troconis, que ha comentado: "Cuánto amor y cuánta belleza en una sola foto. Os amo con locura". Además, la primogénita de 'El Cordobés' ha querido dedicarle unas palabras llenas de sentimiento. "Seremos el motor de tu vida, pero tú también eres el de la nuestra. Te amo papá", ha dicho Alba Díaz, que nació fruto de su relación con la diseñadora Vicky Martin Berrocal.

Manuel y Virginia no pueden estar más orgullosos de la familia que han formado y es habitual que se dediquen mensajes llenos de amor. "Gracias por darle sentido al sentimiento más bonito: ser madre", "Triana, 14 años llenándonos de amor" o "Este chico me está haciendo muy mayor... mi bombón", ha dicho la venezolana en alguna ocasión. Virginia, además, ha confesado que ha vivido un fin de semana "de esos momentos que me llenan, en familia y disfrutando de las pequeñas cosas". "Me voy a la cama con el corazón recargado. Pienso llenarme de momentos inolvidables", ha dicho.

Alba tiene 22 años, Manuel cumplirá 18 el próximo mes de julio y Triana tiene 14. Ellos son, sin duda, el motivo de la felicidad de 'El Cordobés', que siempre les anima ser valientes y a luchar por lo que quieren. "Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo... Ni siquiera yo, ¿ok?", le dijo el diestro a su hijo el pasado mes de enero. "Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto", le animó, asegurando que es algo que "no me canso de repetírselo a los tres".

La relación con su padre

Recientemente, Manuel ha vivido algo que llevaba esperando mucho tiempo. Tras años de desavenencias con su padre, Manuel Benítez hizo pública su intención de tener un acercamiento con su hijo. "Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos", dijo la figura del torero, de 85 años, tras haberse sometido de urgencia el pasado mes de febrero a dos operaciones del corazón.

Aunque Manuel ha preferido no pronunciarse sobre este asunto, fuentes de su entorno afirman que ha tomado la decisión de dar un paso al frente y llamar a su padre para reencontrarse y tener ese acercamiento que tanto ha deseado desde hace años. El diestro ha confesado en más de una ocasión que le gustaría que sus hijos conociesen a su abuelo. "Por supuesto que me gustaría y ahora es más fácil", dijo. "¿Que algún día conoce a sus nietos? Encantado. ¿Que algún día quiere conocerme a mí? Pues encantado", añadió.

